北海道冰淇淋之神「Cremia品牌概念店」插旗新竹巨城，「焦糖新口味」12月限時開賣

粉絲又要暴動啦！繼IG爆紅蠟筆小新奶茶後，SUNFRIEND MOUTH又一搶手聯名新甜點「蠟筆小新雪燒奶油蛋糕」，全新大升級「兔飛猛進版」！包裝上除了有化身小兔子的超可愛蠟筆小新與小葵外，甜點口味也

2022-11-17 11:30