北海道冰淇淋之神「Cremia品牌概念店」插旗新竹巨城，「焦糖新口味」12月限時開賣
「北海道霜淇淋之神Cremia」品牌概念店插旗新竹！繼台北、新竹、台中、高雄及台南等地快閃後，Cremia首家品牌概念店進駐Big City遠東巨城購物中心，並將於12/1推出新口味，螞蟻人絕對會愛，相關資訊跟著小編一起做筆記吧！
今日(11/17)Big City遠東巨城購物中心FB粉專貼出一張「北海道霜淇淋之神Cremia」的新口味照片，並寫上「Cremia首家品牌概念店，今日上線」的內容，原來是「Cremia首家品牌概念店」插旗進駐，並將在12/1至12/12推出限定「焦糖」新口味，配上獨門經典貓舌餅乾甜筒，奶香與冰淇淋的順滑口感，吃一口就停不下來。
Cremia品牌概念店(Big City遠東巨城購物中心)
地址：新竹市東區中央路229號(Big City遠東巨城購物中心 5F)
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