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讓虞書欣好吃到飆淚？一天吃三個又外酥內軟的小零食是遊日必買的「它」！

聯合新聞網／ 旅遊美食編輯Blue
圖／擷取自虞書欣小紅書、Butter Butler官網
圖／擷取自虞書欣小紅書、Butter Butler官網

好吃到落淚！在超火陸劇《蒼蘭訣》中飾演女主角「小蘭花」的中國女星虞書欣，曾在個人小紅書分享一款小零食，虞書欣坦言之前才說不喜歡吃小零食，結果一吃到這款日本小蛋糕就破功，甚至「好吃到飆淚」，究竟是什麼樣的小蛋糕能好吃到哭呢？

女星虞書欣曾在個人小紅書推薦這款「好吃到想哭」的日本小蛋糕。圖／擷取自虞書欣小紅書
女星虞書欣曾在個人小紅書推薦這款「好吃到想哭」的日本小蛋糕。圖／擷取自虞書欣小紅書

圖／取自Butter ButlerFB粉專
圖／取自Butter ButlerFB粉專

中國人氣女星虞書欣在小紅書分享過一款日本蜂蜜奶油小蛋糕，雖然沒有直說品牌，但經典的包裝讓粉絲一看就知道是哪家的小零食，原來就是日本甜點品牌「Butter Butler」的招牌「奶油費南雪」！選用歐洲產發酵奶油、法國蓋朗德海鹽與楓糖漿，一撕開包裝，奶油及楓糖香氣撲鼻，搭配黑咖啡、熱茶恰到好處，外層微酥、內裡濕潤，大人小孩都喜歡，更被稱為「日本東京必買甜點」。

圖／取自Butter Butler官網
圖／取自Butter Butler官網

讓虞書欣「好吃到飆淚」的奶油費南雪。圖／取自Butter Butler官網
讓虞書欣「好吃到飆淚」的奶油費南雪。圖／取自Butter Butler官網

虞書欣也在視頻中分享「口感特別鬆軟，味道超濃郁，外面吃起來脆脆的」，好吃到一天吃了三個！「Butter Butler」曾來台快閃過，掀起一股IG打卡熱潮。如有去日本旅遊，記得買些「Butter Butler」的費南雪，送禮、自用兩相宜，連不愛吃甜點的人都會一個接著一個吃不停。

圖／取自Butter Butler官網
圖／取自Butter Butler官網

圖／取自Butter ButlerFB粉專
圖／取自Butter ButlerFB粉專

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