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超過20家餐飲買1送1！新光三越skm eats百貨美食85折，春水堂珍奶買1送1，必嘗美味送到家

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自新光三越官網、春水堂FB粉專、繼光香香雞官網
圖／擷取自新光三越官網、春水堂FB粉專、繼光香香雞官網

多款美食買一送一直送到家！本次新光三越skm eats美食外送服務推出多家品牌買1送1優惠，不僅有台灣代表「春水堂」的珍珠奶茶買一送一，連鎖品牌「老乾杯」、香港茶餐廳「檀島」、炸物專家「繼光香香雞」統統參與好康活動，精選百貨美食另享85折優惠，超過30個品牌都能美味送到家。

「春水堂」珍珠奶茶。圖／取自春水堂FB粉專
「春水堂」珍珠奶茶。圖／取自春水堂FB粉專

新光三越skm eats美食外送於即日起12/31，推出多品牌百貨美食好康外送優惠，像是「春水堂」小杯珍珠奶茶、「瓦城」泰國奶茶，再到「繼光香香雞」甜心地瓜球及「檀島」秘製叉燒包，全部買一送一，同樣的金額享受加倍美味。此外，好康活動同步於全台新光三越，如台北、桃園、嘉義、台中、台南、高雄等，同享買一送一外送優惠。

「繼光香香雞」甜心地瓜球。圖／取自繼光香香雞官網
「繼光香香雞」甜心地瓜球。圖／取自繼光香香雞官網

「檀島」秘製叉燒包。圖／擷取自新光三越官網
「檀島」秘製叉燒包。圖／擷取自新光三越官網

不僅如此，餐飲部分如「老乾杯」燒肉便當、「1010湘」左宗棠雞、「大心」番茄酸辣松阪豬肉麵等美食也有85折超過30家餐飲品牌優惠，下載新光三越APP，百貨美食任你點。

「老乾杯」燒肉便當339元起。圖／擷取自新光三越官網
「老乾杯」燒肉便當339元起。圖／擷取自新光三越官網

「1010湘」左宗棠雞。圖／擷取自新光三越官網
「1010湘」左宗棠雞。圖／擷取自新光三越官網

「大心」番茄酸辣松阪豬肉麵。圖／擷取自新光三越官網
「大心」番茄酸辣松阪豬肉麵。圖／擷取自新光三越官網

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