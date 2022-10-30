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天天吃雞！21世紀經典「香草烤雞79折」，整整1個月可省近3000元，內用、外送同享優惠

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／21世紀提供
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準備吃雞！歡度萬聖之餘，即將迎來11月，21世紀祭出年度最大感恩回饋，整整1個月讓你79折爽吃烤雞，不僅在充滿感恩的11月裡，陪伴家人與朋友，更能用超值美味提升過節幸福感。

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為迎來11月第4個星期四的感恩節，21世紀推出「天天烤雞21% off優惠」，想吃21香草烤雞只要好康優惠價348元(原價440元)，活動將於11/1起至11/30止，整整一個月大方送好康，門市購買、外送平台及21Plus線上預訂取餐系統同享優惠，外送到家放心吃。

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21世紀品牌已創立超過20年，主打「21香草烤雞」，使用21種獨門香草配方，以黃金比例調配、烘烤嚴選雞肉，肉質鮮美多汁，外皮薄脆不膩，讓人一口就愛上。

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烤雞 21世紀

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