冬季來杯暖心飲！ 4家「薑汁、洛神 、荔枝系列」暖暖香氣、還有2家「燒仙草」好吃又好喝

天氣漸漸涼了！迎接冬季需要來杯熱飲暖口也暖心，為大家整理冬季好喝熱飲，有85˚C「桂圓薑汁系列」、喫茶小舖「薑汁撞奶」、春水堂「洛神+老梅露」、好一點熟醇紅茶「荔枝+歐蕾」、清原芋圓和珍煮丹分別推出「燒仙草系列」，讓大喝得滿口香濃又滿滿飽足，快收入冬天必追手搖名單！

85˚C「桂圓紅棗和薑汁系列」

85˚C一口就能暖到您，送上四款熱呼呼冬日復刻飲品，包括桂圓紅棗茶、桂圓紅棗奶茶、薑茶和薑汁奶茶強勢回歸，期間限定販售。「薑茶和薑汁奶茶(熱)」，以台灣老薑蜜漬成薑片沖泡，入口就能嘗到薑片辛香。「桂圓紅棗茶(熱)、桂圓紅棗奶茶」有特殊的柴燒香味，每一杯都可以喝得到真材實料的桂圓果肉，溫暖身心。

圖／85˚C

喫茶小舖「薑汁撞奶系列」

喫茶小舖推出「薑汁系列」11/8暖心上市，包括冬季爆款暖胃飲品「薑汁撞奶」，以及「薑汁歐蕾」、「黑糖薑茶」與「薑汁紅茶」，喝得到醇香奶茶與老薑精華結合，喜愛咀嚼口感的粉絲還可以加入Q彈的黑糖珍珠，享受薑汁多層次口感。開賣活動11/10-11/13，凡購買薑汁撞奶即享第二杯半價優惠！

圖／喫茶小舖提供

春水堂「洛神花ｘ醇厚老梅露」

春水堂隆重推出植物界的紅寶石「洛神花系列」飲品，包括「紅寶石洛神花飲」以洛神花熬製而成洛神花原汁，加入黃金蔗糖提味、「老梅露洛神花茶」再加入使用熟成老梅和巴薩米克醋調製成的老梅露，香氣更足，兩款都是冬季養顏美容必備飲品！

圖／春水堂

好一點熟醇紅茶「麗絲紅茶/歐蕾」

南港人氣製茶飲「好一點熟醇紅茶」，將於11/7推出帶有濃郁荔枝香氣的「麗絲紅茶/歐蕾」，冷的熱的都好喝。荔枝的趣味諧音「麗絲」，猶如清純甜美的少女名，讓粉絲在入冬也能喝到不一樣的好茶，同步搭配優惠，11/7至11/13新品嘗鮮價折5元(門市及你訂訂餐平台皆適用)，再推11/11雙十一限定的麗絲新品任選2杯再送線上訂餐折扣券。

圖／好一點熟醇紅茶

珍煮丹「暖暖燒仙草」

珍煮丹秋冬經典款「暖暖燒仙草」，採用細心熬煮的濃郁熱仙草作主軸，加上珍煮丹經典0.85cm的黑糖珍珠，調配出2款風格調飲，喜愛口感綿密芋頭控的你，絕對要嘗試熬煮至綿密的芋頭搭上經典黑糖珍珠與雙色小芋圓，能嚐到芋頭天然甜味與仙草的甘甜互相呼應。熱愛咀嚼控的朋友，必選滿滿黑糖珍珠與雙色小芋圓搭配，再加上甜而不膩的紅豆更增添口感層次。快來來一杯可以吸的燒仙草，溫暖整個冬天吧！

圖／珍煮丹提供

清原芋圓「黑金燒仙草」

清原芋圓熱銷產品「黑金燒仙草」，滑嫩燒仙草加上4種配料爆多飽足感，除了經典不敗、香氣逼人的燒仙草之外，加入珍珠、花豆、綠豆，以及清原最招牌的芋圓，再加上來自清原發源地雲林盛產的「硬花生」，讓人每一口都嚐到脆脆的花生、Q彈的珍珠以及軟綿入口即化的綠豆，幸福感爆棚！即日起至11/6，連續3天台中以北的清原分店，都可以享有「黑金燒仙草」買1送1優惠，暖胃分享價一碗只要30元！

圖／清原芋圓提供

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