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6折券無限領！ COMEBUY不給飲料就搗蛋「雙Q奶茶」迎萬聖 咀嚼系飲品驚喜滿百送

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／COMEBUY提供
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微涼的秋天正好迎接萬聖節到來，COMEBUY推出適合這涼涼天氣溫熱好喝的濃郁「雙Q奶茶」，同時邀請大家同樂，萬聖活動推出不給飲料就搗蛋，只要到COMEBUY你訂平台消費滿百，立即贈送「雙Q奶茶」六折兌換券，還能無限一直領！

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COMEBUY在奶茶界中，最讓人印象的濃郁經典商品就是「雙Q奶茶」，在香醇奶茶中加入珍珠X芋圓X薯圓，顛覆以往的經典風味，還能讓人一次就能享受三重Q彈口感，此外，還可以選擇COMEBUY專屬Q彈粉條，兩款超Q、超谷溜的加料選擇，不管選擇哪一個配料？一定都讓咀嚼控增加滿滿幸褔感。

圖／COMEBUY提供
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COMEBUY迎萬聖推「不給飲料就搗蛋-雙Q奶茶」優惠，凡於活動期間10/29日至10/31(共3天)，至COMEBUY你訂平台，線上單筆消費滿百，立即就送乙張「雙Q奶茶」六折兌換券。優惠兌換期間10/29至11/13(共15天)，可於COMEBUY你訂平台現場自取享六折優惠兌換大杯雙Q奶茶，今年萬聖節就要瘋狂搗蛋喝飲料，還能無限次搶拿優惠券哦！

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