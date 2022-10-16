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豆奶控手刀衝！摩斯漢堡新推在地「摩斯豆奶」，文青包裝打卡IG，還有「無加糖、微糖」兩種貼心口味，健康飲品新選擇

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自摩斯漢堡FB粉專、摩斯漢堡官網
圖／取自摩斯漢堡FB粉專、摩斯漢堡官網

豆奶控聽好！摩斯漢堡推出全新「摩斯豆奶」，攜手「台中市大人物農產運銷合作社」，支持在地小農的同時，也將國產優質雜糧的美味推廣出去。

微糖摩斯豆奶。圖／取自摩斯漢堡官網
微糖摩斯豆奶。圖／取自摩斯漢堡官網

愛喝豆奶的朋友有新選擇啦！本次摩斯漢堡推出的「摩斯豆奶」使用嚴選非基因改造的「高雄10號大豆」，天然無添加，入口不僅香濃滑順，更是營養健康好飲品，早餐喝、午茶喝都剛剛好，還有「無加糖」與「微糖」兩種選擇，快依自己的口味購入嘗鮮吧！

無加糖摩斯豆奶。圖／取自摩斯漢堡官網
無加糖摩斯豆奶。圖／取自摩斯漢堡官網

微糖摩斯豆奶。圖／取自摩斯漢堡官網
微糖摩斯豆奶。圖／取自摩斯漢堡官網

本次新品「摩斯豆奶」擁有日系文青外包裝，更以純白、淡米黃色為兩種口味做區分，配上極簡文字與設計，成為IG打卡新亮點。門市提供冷藏與常溫「摩斯豆奶」，現在還有6入200元的優惠入手價，直接6瓶一次帶。

圖／取自摩斯漢堡FB粉專
圖／取自摩斯漢堡FB粉專

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摩斯漢堡 文青 早餐 IG

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