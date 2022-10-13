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免費搶先喝！TEA TOP新推100%「轟蜜茶」，還能免費加綠茶凍，只要有「它」每次新品免費喝
各大手搖品牌陸續推出全新飲品，喜歡蜂蜜自然味與咀嚼口感的朋友看過來！本次連鎖手搖品牌「TEA TOP」將於10/17推出100%「轟蜜茶」，自然原味百分百，加碼再推手搖界超尊榮待遇VVIP，成為品牌VVIP未來新品都可以「搶先免費喝」！
純天然香濃蜂蜜！「TEA TOP」真材實料推出百分百百花蜜「轟蜜茶」，使用小農100%百花蜜搭配品牌經典108茶王，濃厚茶香與百花蜜香帶出花香尾韻，也可依個人喜好調整茶底，如高山青、日月潭紅茶、洛神茶等人氣茶品，咀嚼控購買「轟蜜茶」還可免費加「轟凍」（綠茶凍），口感加倍，喝出自然香甜。
⬤ 手搖界超尊榮待遇「TEA TOP」VVIP
凡於10/14前成為「TEA TOP」VVIP，即可獲得飲料券至門市「免費」兌換一杯新品「轟蜜茶」，未來還能「搶先免費喝」新品，如何成為VVIP請至TEA TOP臉書專頁查詢。
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