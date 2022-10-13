免費搶先喝！TEA TOP新推100%「轟蜜茶」，還能免費加綠茶凍，只要有「它」每次新品免費喝

一個人吃整條蛋糕也不怕！超夯生乳捲品牌「亞尼克」預計於10/16推出一人獨享也沒負擔的「獨享生乳捲」，尺寸變小但美味不變，一個人也能完整享受一條生乳捲，甜點控趕快筆記。 本次「亞尼克」將推出縮小

2022-10-13 11:30