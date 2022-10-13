縮小版生乳捲！亞尼克12cm「獨享捲」登場，大推2款人氣口味「Weiss生巧克力、白葡萄」，可以一次吃整條
一個人吃整條蛋糕也不怕！超夯生乳捲品牌「亞尼克」預計於10/16推出一人獨享也沒負擔的「獨享生乳捲」，尺寸變小但美味不變，一個人也能完整享受一條生乳捲，甜點控趕快筆記。
本次「亞尼克」將推出縮小版12cm「獨享生乳捲」，有「Weiss生巧克力」及「白葡萄」2種口味可以選擇，「Weiss生巧克力獨享生乳捲」融合香濃巧克力牛奶與入口即化的精品級生巧克力，濃郁巧克力的微苦與果酸香氣，讓人欲罷不能；而「白葡萄獨享生乳捲」吃得到濃醇奶蛋香氣的卡士達與北海道奶霜，加上香甜爽脆的白葡萄果肉，口感豐富又和諧。
一般的生乳捲尺寸是18cm，而亞尼克首推的「獨享生乳捲」則縮小變為12cm，更適合一人獨享，店家更貼心建議品嘗時可將蛋糕切成約2公分的寬度，入口剛剛好，冷凍保存後再吃更有雪糕口感，一種蛋糕多種吃法，甜蜜美味不無聊。
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