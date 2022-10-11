跟著變美！趙露思分享自製「噗噗套餐」，超簡單Get同款「快樂奶昔」，健康營養還能越喝越美
連假大吃大喝，消化不順不用怕！主演《傳聞中的陳芊芊》、《星漢燦爛·月升滄海》等多部話題陸劇的中國人氣女演員趙露思在個人小紅書分享自製「噗噗套餐」，只要4樣材料與一台果汁機，一指神功輕鬆搞定，簡單方便又營養，重點是還很好喝，原來這就是趙露思維持身材的健康小神器。
中國女演員趙露思大方公開自己的「噗噗套餐」食譜，只需準備火龍果、香蕉、藍莓，以及酸奶(優格)等4樣材料，製作方法也超級簡單，就像趙露思一樣全部「往裡倒」就大功告成啦！
因為趙露思在視頻中頻頻說到「往裡倒」，也有粉絲在影片下方總結一句「就是全部搞裡頭」，簡潔有力、十分精闢，也有網友分享「火龍果加酸奶真的很有用，都給我瘦」、「跟著露思變美」等推薦留言，不妨也照著步驟自製一杯試試看吧！
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