專治開工憂鬱！12家咖啡、手搖優惠整理包，全品項買一送一、第二杯10元，上班開喝趕走憂鬱
雙十連假咻一下，準備收假啦！不過開工也不憂鬱，以下整理4大超商、咖啡與手搖共12家開工優惠，享優惠還能直送公司，貼心又方便，開工也要元氣滿滿。
⬤ 7-ELEVEN
即日起至10/18購買「CITY TEA現萃茶」水果系列飲品（一顆檸檬青、一顆檸檬紅、香鑽水果茶）任選2杯99元、報OPEN POINT會員每杯再加贈OPEN POINT點數5點、「珍珠」全品項任選第2杯半價，包含CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、黑糖珍珠燕麥奶、珍珠純奶茶等。
⬤ 全家便利商店
即日起至11/1於全家便利商店門市購買Let’s Café大杯單品咖啡可享2杯109元優惠，不限單品美式咖啡（原價90元）或拿鐵（原價100元）；同時推出Let’s Café經典美式咖啡系列任選第2杯7折；即日起至11/19購買全家霜淇淋新品，享新品嚐鮮優惠價45元(原價49元)。
⬤ 萊爾富
萊爾富即日起至10/18「Hi Café咖啡」全品項第2杯7折，價格不同以2件8.5折計（咖啡冰沙除外），包括冰檸檬氣泡美式咖啡、冰黃金柚香氣泡美式咖啡、美式咖啡、拿鐵、焦糖拿鐵、榛果拿鐵咖啡、特濃美式咖啡、特濃拿鐵等。
⬤ OKmart
OKmart於10/11開工當天推出一日限定咖啡優惠，會員至全台門市購買OK CAFE大杯莊園級美式咖啡、拿鐵可享同品項買2送2。
⬤ 星巴克
星巴克開啟「COFFEE DAY 植感生活數位體驗」，即日起至10/23，至指定網頁參與數位活動，即可領取專屬飲料優惠，包含全品項買一送一、全品項第二杯半價、指定咖啡好友分享券等。
⬤ 路易莎
路易莎首推黑卡會員開工優惠，即日起至10/31，凡為路易莎黑卡會員，可享「肯亞 涅里 黑莓之后」、「哥倫比亞 克菈菈 橙汁水洗」黑卡優惠價120元（原價200元）。
⬤ 丹堤咖啡
即日起至10/15，凡於Foodpanda消費滿199元並輸入優惠碼「咖啡台好喝」，可享9折優惠，最高折抵30元（每人可用2次）。
⬤ 怡客咖啡
怡客咖啡於10/11開工當日，推出「全飲品買一送一」的超值優惠，來杯提神醒腦必備的美式咖啡或濃郁順口的大甲香芋豆奶，讓你開工也不憂鬱。
⬤ 85℃
85℃即日起至10/11推出「多多分享日」活動，大杯冰多多綠茶第二杯特價只要10元（原價50元），開喝多多。
⬤ 迷客夏
即日起至10/18，在外送平台Foodpanda上購買迷客夏抹茶新品「一抹青」及「白玉町」，可享單品8折優惠，Panda Pro會員可享75折優惠。
⬤ 大苑子
即日起至10/16，在外送平台Foodpanda上購買大苑子「繽紛水果茶」，可享85折優惠，Panda Pro會員可享8折優惠。
⬤ 家樂福
家樂福推出開工優惠，於10/12至10/25，凡會員消費不限金額，即可以15元優惠價加購美式咖啡。
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