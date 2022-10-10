專治開工憂鬱！12家咖啡、手搖優惠整理包，全品項買一送一、第二杯10元，上班開喝趕走憂鬱

雙十連假咻一下，準備收假啦！不過開工也不憂鬱，以下整理4大超商、咖啡與手搖共12家開工優惠，享優惠還能直送公司，貼心又方便，開工也要元氣滿滿。

⬤ 7-ELEVEN

即日起至10/18購買「CITY TEA現萃茶」水果系列飲品（一顆檸檬青、一顆檸檬紅、香鑽水果茶）任選2杯99元、報OPEN POINT會員每杯再加贈OPEN POINT點數5點、「珍珠」全品項任選第2杯半價，包含CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、黑糖珍珠燕麥奶、珍珠純奶茶等。

圖／7-ELEVEN提供

⬤ 全家便利商店

即日起至11/1於全家便利商店門市購買Let’s Café大杯單品咖啡可享2杯109元優惠，不限單品美式咖啡（原價90元）或拿鐵（原價100元）；同時推出Let’s Café經典美式咖啡系列任選第2杯7折；即日起至11/19購買全家霜淇淋新品，享新品嚐鮮優惠價45元(原價49元)。

圖／全家便利商店提供

⬤ 萊爾富

萊爾富即日起至10/18「Hi Café咖啡」全品項第2杯7折，價格不同以2件8.5折計（咖啡冰沙除外），包括冰檸檬氣泡美式咖啡、冰黃金柚香氣泡美式咖啡、美式咖啡、拿鐵、焦糖拿鐵、榛果拿鐵咖啡、特濃美式咖啡、特濃拿鐵等。

圖／萊爾富提供

⬤ OKmart

OKmart於10/11開工當天推出一日限定咖啡優惠，會員至全台門市購買OK CAFE大杯莊園級美式咖啡、拿鐵可享同品項買2送2。

圖／取自OK超商FB粉專

⬤ 星巴克

星巴克開啟「COFFEE DAY 植感生活數位體驗」，即日起至10/23，至指定網頁參與數位活動，即可領取專屬飲料優惠，包含全品項買一送一、全品項第二杯半價、指定咖啡好友分享券等。

圖／取自星巴克官網

⬤ 路易莎

路易莎首推黑卡會員開工優惠，即日起至10/31，凡為路易莎黑卡會員，可享「肯亞 涅里 黑莓之后」、「哥倫比亞 克菈菈 橙汁水洗」黑卡優惠價120元（原價200元）。

圖／取自路易莎FB粉專

⬤ 丹堤咖啡

即日起至10/15，凡於Foodpanda消費滿199元並輸入優惠碼「咖啡台好喝」，可享9折優惠，最高折抵30元（每人可用2次）。

圖／取自丹堤咖啡FB粉專

⬤ 怡客咖啡

怡客咖啡於10/11開工當日，推出「全飲品買一送一」的超值優惠，來杯提神醒腦必備的美式咖啡或濃郁順口的大甲香芋豆奶，讓你開工也不憂鬱。

圖／怡客咖啡提供

⬤ 85℃

85℃即日起至10/11推出「多多分享日」活動，大杯冰多多綠茶第二杯特價只要10元（原價50元），開喝多多。

圖／取自85度CFB粉專

⬤ 迷客夏

即日起至10/18，在外送平台Foodpanda上購買迷客夏抹茶新品「一抹青」及「白玉町」，可享單品8折優惠，Panda Pro會員可享75折優惠。

圖／迷客夏提供

⬤ 大苑子

即日起至10/16，在外送平台Foodpanda上購買大苑子「繽紛水果茶」，可享85折優惠，Panda Pro會員可享8折優惠。

圖／取自大苑子官網

⬤ 家樂福

家樂福推出開工優惠，於10/12至10/25，凡會員消費不限金額，即可以15元優惠價加購美式咖啡。

圖／取自家樂福FB粉專

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