來點甜！兩家美國冰淇淋品牌新品＋優惠，少女心聖代PK萬聖冰品，還有7-11獨賣新口味，先搶買一送一、第二件10元

呷冰呷冰囉！連假來點甜。以下推薦兩家源自美國的冰淇淋品牌「双聖」及「COLD STONE 酷聖石冰淇淋」，兩店家分別推出新商品與超值優惠，天氣轉涼正是吃冰淇淋的好時機，準備出發快樂呷冰去！

圖／取自双聖FB粉專

⬤ 双聖

來自美國舊金山以冰淇淋專賣店起家的「双聖」於10月推出「愛戀双聖代」，結合人人都愛的草莓冰淇淋與濃郁起司蛋糕，草莓冰淇淋、草莓醬與整顆新鮮草莓，滿滿草莓香氣包裹，搭配奶香起司蛋糕，沒有人能拒絕這個神仙「双聖代」！

圖／取自双聖FB粉專

單球／雙球冰淇淋買一送一

即日起至10/16，凡加入双聖LINE官方帳號，即可享有單球／雙球冰淇淋買一送一優惠，全家大手牽小手一同到双聖吃冰，回憶吃冰淇淋的美好時光。

圖／取自双聖FB粉專

⬤ COLD STONE 酷聖石冰淇淋

熱愛冰淇淋的冰淇淋專家「COLD STONE 酷聖石冰淇淋」推出萬聖應景新品「燕尾服黑面俠」與「木瓜仙子」，神秘「燕尾服黑面俠」擁有黑嚕嚕的外型，結合竹炭粉與最完美比例的喜瑪拉雅山玫瑰鹽，看不出口味卻吃得出鹹甜好滋味；而香濃「木瓜仙子」則是木瓜牛奶冰淇淋與軟Q小麻糬的組合，煉乳與鹹甜奶油餅乾調和，嚼感豐富滑順，初秋必吃！

圖／取自COLD STONE 酷聖石冰淇淋FB粉專

此外，7-11獨家販售COLD STONE「微醺葡萄」、加入義式濃縮咖啡的「酷聖石阿法淇朵－香奶淇朵及巧克淇朵」3款新口味，喜歡酸甜微醺葡萄或濃郁阿法淇朵的朋友都能滿足。

7-ELEVEN x COLD STONE複合店。圖／取自7-ELEVENFB粉專

雙十到酷聖石呷冰第二杯只要10元

10/10當天至酷聖石冰淇淋直營門市購買任中杯以上冰淇淋，可享同size冰淇淋第二杯10元(脆餅、桶裝除外，價低者為加購品項)，另於「7-ELEVEN x COLD STONE複合店」購買全品項冰淇淋同享第二杯10元(價低者為加購品項)，把握雙十節酷聖石日吃冰囉！

圖／取自7-ELEVENFB粉專

圖／取自COLD STONE 酷聖石冰淇淋FB粉專

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