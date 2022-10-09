快訊

「原子少年」小孩黯然現身「太空港」！昔日神情全變樣

台灣周染疫率世界No.1「口罩禁令」無用？ 專家詳細說明

FT：美管制對陸晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

來點甜！兩家美國冰淇淋品牌新品＋優惠，少女心聖代PK萬聖冰品，還有7-11獨賣新口味，先搶買一送一、第二件10元

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自双聖FB粉專、COLD STONE 酷聖石冰淇淋FB粉專
圖／取自双聖FB粉專、COLD STONE 酷聖石冰淇淋FB粉專

呷冰呷冰囉！連假來點甜。以下推薦兩家源自美國冰淇淋品牌「双聖」及「COLD STONE 酷聖石冰淇淋」，兩店家分別推出新商品與超值優惠，天氣轉涼正是吃冰淇淋的好時機，準備出發快樂呷冰去！

圖／取自双聖FB粉專
圖／取自双聖FB粉專

⬤ 双聖

來自美國舊金山以冰淇淋專賣店起家的「双聖」於10月推出「愛戀双聖代」，結合人人都愛的草莓冰淇淋與濃郁起司蛋糕，草莓冰淇淋、草莓醬與整顆新鮮草莓，滿滿草莓香氣包裹，搭配奶香起司蛋糕，沒有人能拒絕這個神仙「双聖代」！

圖／取自双聖FB粉專
圖／取自双聖FB粉專

單球／雙球冰淇淋買一送一

即日起至10/16，凡加入双聖LINE官方帳號，即可享有單球／雙球冰淇淋買一送一優惠，全家大手牽小手一同到双聖吃冰，回憶吃冰淇淋的美好時光。

圖／取自双聖FB粉專
圖／取自双聖FB粉專

⬤ COLD STONE 酷聖石冰淇淋

熱愛冰淇淋的冰淇淋專家「COLD STONE 酷聖石冰淇淋」推出萬聖應景新品「燕尾服黑面俠」與「木瓜仙子」，神秘「燕尾服黑面俠」擁有黑嚕嚕的外型，結合竹炭粉與最完美比例的喜瑪拉雅山玫瑰鹽，看不出口味卻吃得出鹹甜好滋味；而香濃「木瓜仙子」則是木瓜牛奶冰淇淋與軟Q小麻糬的組合，煉乳與鹹甜奶油餅乾調和，嚼感豐富滑順，初秋必吃！

圖／取自COLD STONE 酷聖石冰淇淋FB粉專
圖／取自COLD STONE 酷聖石冰淇淋FB粉專

此外，7-11獨家販售COLD STONE「微醺葡萄」、加入義式濃縮咖啡的「酷聖石阿法淇朵－香奶淇朵及巧克淇朵」3款新口味，喜歡酸甜微醺葡萄或濃郁阿法淇朵的朋友都能滿足。

7-ELEVEN x COLD STONE複合店。圖／取自7-ELEVENFB粉專
7-ELEVEN x COLD STONE複合店。圖／取自7-ELEVENFB粉專

雙十到酷聖石呷冰第二杯只要10元

10/10當天至酷聖石冰淇淋直營門市購買任中杯以上冰淇淋，可享同size冰淇淋第二杯10元(脆餅、桶裝除外，價低者為加購品項)，另於「7-ELEVEN x COLD STONE複合店」購買全品項冰淇淋同享第二杯10元(價低者為加購品項)，把握雙十節酷聖石日吃冰囉！

圖／取自7-ELEVENFB粉專
圖／取自7-ELEVENFB粉專

圖／取自COLD STONE 酷聖石冰淇淋FB粉專
圖／取自COLD STONE 酷聖石冰淇淋FB粉專

延伸閱讀：

復刻難忘滋味！鶴茶樓新推「鶴記鴛鴦凍」系列，復古必喝「綺夢那堤咖啡凍」，還有一日限定第二杯半價

插旗台北！炎亞綸加持「茶明載波」強勢北上，必喝超費工招牌「鍋煮奶茶」，奶茶控快筆記

冰淇淋 COLD STONE 美國 葡萄 買一送一 萬聖節 7-ELEVEN

相關新聞

來點甜！兩家美國冰淇淋品牌新品＋優惠，少女心聖代PK萬聖冰品，還有7-11獨賣新口味，先搶買一送一、第二件10元

呷冰呷冰囉！連假來點甜。以下推薦兩家源自美國的冰淇淋品牌「双聖」及「COLD STONE 酷聖石冰淇淋」，兩店家分別推出新商品與超值優惠，天氣轉涼正是吃冰淇淋的好時機，準備出發快樂呷冰去！ ⬤

明星最推！解鎖王嘉爾最愛零食，好吃到說了N次最愛是「它」，經典百搭還能做成法式吐司、水果塔

明星也大推的經典最愛麥片！韓團GOT7出身的香港歌手王嘉爾在一次獨家視頻中公開了自己的最愛零食，其中有中國隨處可見的「大白兔奶糖」、過年必備「香瓜子」、童年回憶「沙琪瑪」，以及最經典「家樂氏麥片」，每

冰品第2杯10元！COLD STONE雙十優惠 送傳說對決虛寶

繼今年9月推出首波聯名活動後，酷聖石冰淇淋（COLD STONE）與傳說對決聯名第二波活動即將於10月10日起開跑，除了...

復刻難忘滋味！鶴茶樓新推「鶴記鴛鴦凍」系列，復古必喝「綺夢那堤咖啡凍」，還有一日限定第二杯半價

咀嚼控新選擇！主打良心入茶的手搖品牌「鶴茶樓」本次推出「鶴記鴛鴦凍」系列飲品，以「杏仁凍」、「咖啡凍」搭配經典熱銷茶底，完美組合再加一，準備到鶴茶樓喝茶囉！ 此次「鶴茶樓」將於10/12一次推出

喝得到胡椒、肉桂香～新飲料品牌「茶裡不然 SPICE UP」台北開幕 鍋煮辛香料奶茶暖心又暖胃！

天氣漸漸變涼，到了偶爾想喝熱飲的時間啦！主打添加辛香料的鍋煮奶茶飲料新品牌「茶裡不然 SPICE UP」來到北市大安區，推出加了肉桂、胡椒、老薑等香料的鍋煮奶茶，讓大家暖心又暖胃，還有開幕限時優惠，喝膩普通手搖飲的飲料控、奶茶控快來試試新滋味！

插旗台北！炎亞綸加持「茶明載波」強勢北上，必喝超費工招牌「鍋煮奶茶」，奶茶控快筆記

台北手搖選擇再加一！由藝人炎亞綸加持投資的台中超夯手搖品牌「茶明載波」準備北上，預計插旗台北大安，堪稱最強「頂級鍋煮鮮奶茶」專賣店，喜歡鍋煮奶茶的朋友可別錯過囉！ 奶茶控期待已久！「茶明載波

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。