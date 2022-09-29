萬聖節限定！「AUNT STELLA詩特莉」推3款禮盒，在棺材、鬼屋裡開「狂歡餅乾趴」把黑貓、幽靈全吃掉

開始準備下個月的萬聖節派對了嗎？AUNT STELLA詩特莉這次推出三款限定禮盒「魔女的餅乾魔法書」、「不給餅乾就搗蛋」及「萬聖南瓜驚魂夜」，不只有可愛的黑貓及幽靈，還暗藏魔女的愛情魔法，要大家來場「不給餅乾就搗蛋」的萬聖趴！

圖／AUNT STELLA詩特莉官網

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AUNT STELLA詩特莉以魔女的食譜、棺材、鬼屋為靈感，推出了「魔女的餅乾魔法書」限定禮盒，為了萬聖節，魔女正努力的施法，與幽靈還有寵物黑貓一起作準備，還偷偷藏了如何熬煮出獲得甜蜜愛情魔法的祕方食譜；另一邊南瓜們化身虎克船長、科學怪人，準備從棺材出發，參加「不給餅乾就搗蛋」的狂歡派對；最後來到熱鬧的派對現場，創造萬聖節最高潮的「萬聖南瓜驚魂夜」，畫下完美的句點。

圖／AUNT STELLA詩特莉官網

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餅乾禮盒裡放入了多款經典口味，這回更選用萬聖節應景的食材-南瓜，與香濃的帕瑪森起司搭配，做出幽靈造型南瓜起司餅乾，創造專屬於秋天的鹹甜滋味；還有濃郁不膩口的巧克力，也變成魔女的寵物黑貓，在禮盒裡現身。別忘了只在這段時間限定販售，想與朋友分享濃濃萬聖節氣氛的人可別錯過了！

魔女的餅乾魔法-網路限定販售

內含限定款黑貓造型巧克力餅乾、幽靈造型南瓜起司餅乾

不給餅乾就搗蛋

內含幽靈南瓜起司造型餅乾

萬聖南瓜驚魂夜

內含限定款黑貓巧克力造型餅乾

圖／AUNT STELLA詩特莉官網

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