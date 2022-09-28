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10月壽星秀證件！ 「雙十國慶」中2字燒肉同話5折　10／13壽星吃「這一小鍋」享半價

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／這一鍋提供
圖／這一鍋提供

光輝10月同步迎來轉涼天氣，表示大啖肉肉進補的季節來了。這一鍋餐飲集團旗下雙品牌瞄準雙十連假出遊的消費者們，共同推出雙優惠，燒肉同話尋找「雙、十、國、慶」同字的愛國民眾，姓名中1字或2字各享有折扣。這一小鍋迎接5週年，祭出與品牌同天生日的及10月壽星享優惠，還能再抽套餐兌換券。快揪好友開吃啦~

燒肉同話推十月姓名優惠。圖／這一鍋提供
燒肉同話推十月姓名優惠。圖／這一鍋提供

燒肉同話趁勢推出「慶雙食 1010開吃吧」活動，10/3至10/31平日活動期間(例假日除外)，只要出示證件，姓名符合「雙、十、國、慶」中1字，即可享雙人或三人套餐9折，對中2字即可享雙人套餐獨享價1,010元(和牛系列除外)。活動需出示身分證，全台7家分店都適用，僅限同字，同音恕不享優惠。

燒肉同話推十月姓名優惠。圖／這一鍋提供
燒肉同話推十月姓名優惠。圖／這一鍋提供

主打個人鍋物高CP值的這一小鍋，品牌創立將滿5歲，10/13至10/31推出「五週年慶」活動，與品牌同天生日「10月13日」壽星，鍋物套餐享5折，而10月份壽星只要任一開鍋，即可享最多5樣單點品項5折(海鮮類除外)，全台13家分店都可享優惠，還可至粉絲專頁完成指定任務，再抽鮮嫩無骨雞腿肉套餐兌換券，快揪團找上10月壽星朋友一起開鍋吧。

這一小鍋10月壽星優惠。圖／這一鍋提供
這一小鍋10月壽星優惠。圖／這一鍋提供

這一小鍋10月壽星優惠。圖／這一鍋提供
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燒肉 上班族 連假 燒肉同話 這一鍋

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