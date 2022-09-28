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車銀優在這！FLASH COFFEE首推三大主題門市，打卡免費送曲奇，10月飲品免費升級、第二杯10元

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／FLASH COFFEE提供
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10月1日世界咖啡日，同時也將於10月底迎來滿滿異國氣息的萬聖節，來自新加坡的咖啡潮牌「FLASH COFFEE」看準熱門話題，與三大趨勢品牌聯合推出10月限定「主題門市」，包含國際潮流街頭服飾品牌「Ageless Galaxy (AGLXY)」、新加坡先享後付領導品牌「Atome」，以及人氣燕麥奶品牌「OATSIDE」，共同開啟咖啡潮流生活。

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潮人帶逛！「Ageless Galaxy」最潮咖啡門市

「FLASH COFFEE X Ageless Galaxy」主題門市在古亭！為期僅至10月中，打卡現場展示酷帥人氣聯名周邊，也能直接購買三款T恤服飾，若於線上預訂下單成功，後至指定門市取貨，再免費加贈「FLASH COFFEE」任一飲品，實現咖啡潮流生活不是夢！

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AROHA集合！追星打卡韓流大勢男團「Atome X ASTRO」主題門市

「FLASH COFFEE」攜手「Atome」於中山國中門市打造限定「韓流」主題，店內可見人氣成員車銀優的帥氣身影，在此限定主題門市打卡即可獲得免費曲奇餅乾，購買瓶裝飲品還送奶油可頌，AROHA們快相約門市踩點打卡吧！

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燕麥奶狂粉看過來！熊麥師亮相「OATSIDE」萬聖節主題門市

「FLASH COFFEE」將於9/29在永吉門市與新莊i-Tower門市共同推出「萬聖節麥鬧」限定主題，濃濃過節氣氛的可愛詭譎佈置，還有化身吸血鬼的OATSIDE熊麥師，只在指定門市共慶萬聖節。凡於9/29起至主題門市購買單筆訂單滿399元，即贈品牌限量「夏威夷衫珐瑯杯」！

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「FLASH COFFEE」10月活動整理

⬤ 限時六天，凡於10/1至10/6至門市購買特選品項，直接尺寸免費升級。
⬤ 雙十國慶，凡於10/7至10/16活動期間購買特選人氣飲品，第二杯只要10元。
⬤ 另推全新飲品：沁涼清爽「凍檸冷萃」與濃郁微醺「手打厚乳冷萃」，嘗鮮別猶豫。
（主題門市與優惠活動詳情請至FLASH COFFEE網站或FB粉專查詢）

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