全民皆老師！「ikari怡客」教師節優惠、不用憑證「全飲品買一送一」，還有超狂儲值優惠進行中
教師節優惠+1+1+1！不論是人生導師、學校老師、家庭教師，全民皆老師，凡於9/28至「ikari怡客咖啡」消費即享教師節限定優惠「全飲品買一送一」，還有超瘋儲值活動，九月就是讓你幸福久久。
「ikari怡客咖啡」跟上教師節優惠，於教師節當日推出限定優惠「全飲品買一送一」，來杯每日必備的醒腦美式，或是潤喉潤肺的蜂蜜蘋果茶都很剛好。
另外，「ikari怡客咖啡」即日起至10/31，同步進行儲值活動，沒想到優惠還能更優惠，首次儲值加碼送85折好友共享券，數位儲值最高還能回饋4800元，優惠太多了，詳情請至品牌FB粉專或官網查詢。
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