憑教師證開吃！ 「928教師節優惠」全台20家以上整理包，麥當勞買1送1、飯店Buffet2人同行1人免費、美式咖啡最低55折

9/28迎接一年一度教師節到來！ 各家美食業者為了慰勞辛苦的教師們，於當日或前夕陸續推出專屬優惠，麥當勞APP玩「師生同樂會」有機會拿買1送1券、摩斯漢堡9折優待、金色三麥送精釀啤酒乙杯、全家美式咖啡2杯99元、飯店吃Buffet還可享2人同行1人免費，以下整理超過20家以上的好康美食優惠，推薦老師們攜家帶眷把握機會快出發！

速食

麥當勞

9/28教師節當日打開麥當勞APP玩「師生同樂會」專屬任務，有機會獲勁辣鷄腿堡、冰炫風、4塊麥克鷄塊「買1送1」等優惠券。另，於官方粉專專屬活動留言分享香噴噴的人生哲理，還有機會獲得麥當勞歡樂襪。

圖／麥當勞提供

摩斯漢堡

9/28教師節當日，持教師證或全教總會員卡，到全台摩斯漢堡門市消費，即享結帳金額9折優惠。

圖／摩斯提供

飯店、餐廳

丸亀製麺

9/27至9/29活動期間到丸亀製麺門市購買佰元以上烏龍麵，憑教師證即可贈送「釜揚烏龍麵(中)兌換券」一張（價值69元），每證限兌換一張，優惠限下次使用，兌換券僅限內用。

圖／取自丸亀製麺官方IG

金色三麥

即日起至9/28教師們至金色三麥內用消費出示相關證件，就送350c.c.精釀啤酒乙杯，全台金色三麥門市與UMAMI金色三麥都適用。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新光三越(台北站前店)

響應9/28教師節，新光三越台北站前店攜手貝果名店Miopane獨家推出敬師優惠，即日起至9/30，持教師證與貴賓卡消費，即贈元氣爆餡貝果，以70元以下口味任選乙顆。

馬辣集團

馬辣集團旗下10品牌推出一系列優惠活動，9月底前只要出示身分證或健保卡號含「0、1、9」任中2碼，或姓名內有「嫦娥奔月」任一字(可同音)，或者其一代表持有記者採訪證、軍人證、教師證，提前至少1日訂位，並主動告知參加「九月升級活動」，即可升級享有馬辣全桌「XXL東石大蛤吃到飽」、新馬辣全桌「九孔鮑魚吃到飽」、新馬辣Plus+全桌「北海道生食級干貝吃到飽」。

圖／馬辣集團提供

海霸王集團

海霸王餐廳：四季料理憑教師證享特價再9折優惠。

打狗霸Takao1972火鍋：日式個人鍋套餐，憑教師證兩人同行享85折優惠。

前鎮水產：個人火鍋吃到飽送生魚片，憑教師證兩人同行享85折優惠。

甲天下新台菜餐廳：憑教師證兩人同行，消費滿800元可享85折優惠。

魅麗海中庭餐廳：西式排餐百匯，憑教師證兩人同行享85折+10%優惠。

圖／海霸王提供

新竹豐邑喜來登大飯店

即日起至9/28止，新竹豐邑喜來登大飯店憑教師證可享2人同行1人免費享用澎湃美食吃到飽。

圖／新竹豐邑喜來登大飯店提供

圓山大飯店

即日起至9/30止，圓山大飯店推出「敬軍愛師」餐飲優惠，凡軍人及教師持相關身分證明至松鶴餐廳及圓山牛排館用餐，即可於平日週一至週五，依原價享9折優惠。

圖／圓山大飯店官網

長榮桂冠酒店(台中)

凡持可證明教師資格之證件，至1F咖啡廳自助餐享85折優惠。

高雄萬豪酒店

至10/31止，持教師證及學生證到高雄萬豪酒店9樓京享蔬食百匯用餐時打卡上傳到FB或IG，即享有85折優惠，假日可享9折。

超商

7-ELEVEN

9/30前，7-ELEVEN行動隨時取APP舉辦感恩教師節活動，指定咖啡買6送3，包括大杯冰燕麥拿、特大杯美式／大杯濃萃拿鐵任選、燕麥奶茶／濃厚黑糖珍珠撞奶任選、英式紅茶／中杯美式任選，都是6.7折開喝。

7-ELEVEN OPEN POINT「行動隨時取」即日起至9月13日推出CITY系列指定飲品組合限量優惠價666元。圖／7-ELEVEN提供

全家便利商店

9/27至9/29，全家APP推出大杯單品美式2杯99元，折扣5.5折直逼半價，大杯單品拿鐵3杯199元，相當於6.6折，不喝咖啡的朋友還能選仙女珍珠醇奶茶2杯99元。前述品項皆不限冰熱，每位會員限購一組。

圖／全家便利商店提供

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