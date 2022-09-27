快訊

關鍵錄音帶曝光！府院被爆施壓介入鏡電視案 蘇貞昌否認

直播／疫情仍處高原期！今本土+45608 境外+242 病歿+28

張國煒辭去立榮航空董事長 代管立榮的階段性任務完成

憑教師證開吃！ 「928教師節優惠」全台20家以上整理包，麥當勞買1送1、飯店Buffet2人同行1人免費、美式咖啡最低55折

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／圓山大飯店官網、麥當勞、馬辣集團、丸亀製麺、7-ELEVEN、全家便利商店
圖／圓山大飯店官網、麥當勞、馬辣集團、丸亀製麺、7-ELEVEN、全家便利商店

9/28迎接一年一度教師節到來！ 各家美食業者為了慰勞辛苦的教師們，於當日或前夕陸續推出專屬優惠，麥當勞APP玩「師生同樂會」有機會拿買1送1券、摩斯漢堡9折優待、金色三麥送精釀啤酒乙杯、全家美式咖啡2杯99元、飯店吃Buffet還可享2人同行1人免費，以下整理超過20家以上的好康美食優惠，推薦老師們攜家帶眷把握機會快出發！

速食

麥當勞

9/28教師節當日打開麥當勞APP玩「師生同樂會」專屬任務，有機會獲勁辣鷄腿堡、冰炫風、4塊麥克鷄塊「買1送1」等優惠券。另，於官方粉專專屬活動留言分享香噴噴的人生哲理，還有機會獲得麥當勞歡樂襪。

圖／麥當勞提供
圖／麥當勞提供

摩斯漢堡

9/28教師節當日，持教師證或全教總會員卡，到全台摩斯漢堡門市消費，即享結帳金額9折優惠。

圖／摩斯提供
圖／摩斯提供

飯店、餐廳

丸亀製麺

9/27至9/29活動期間到丸亀製麺門市購買佰元以上烏龍麵，憑教師證即可贈送「釜揚烏龍麵(中)兌換券」一張（價值69元），每證限兌換一張，優惠限下次使用，兌換券僅限內用。

圖／取自丸亀製麺官方IG
圖／取自丸亀製麺官方IG

金色三麥

即日起至9/28教師們至金色三麥內用消費出示相關證件，就送350c.c.精釀啤酒乙杯，全台金色三麥門市與UMAMI金色三麥都適用。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新光三越(台北站前店)

響應9/28教師節，新光三越台北站前店攜手貝果名店Miopane獨家推出敬師優惠，即日起至9/30，持教師證與貴賓卡消費，即贈元氣爆餡貝果，以70元以下口味任選乙顆。

馬辣集團

馬辣集團旗下10品牌推出一系列優惠活動，9月底前只要出示身分證或健保卡號含「0、1、9」任中2碼，或姓名內有「嫦娥奔月」任一字(可同音)，或者其一代表持有記者採訪證、軍人證、教師證，提前至少1日訂位，並主動告知參加「九月升級活動」，即可升級享有馬辣全桌「XXL東石大蛤吃到飽」、新馬辣全桌「九孔鮑魚吃到飽」、新馬辣Plus+全桌「北海道生食級干貝吃到飽」。

圖／馬辣集團提供
圖／馬辣集團提供

海霸王集團

海霸王餐廳：四季料理憑教師證享特價再9折優惠。

打狗霸Takao1972火鍋：日式個人鍋套餐，憑教師證兩人同行享85折優惠。

前鎮水產：個人火鍋吃到飽送生魚片，憑教師證兩人同行享85折優惠。

甲天下新台菜餐廳：憑教師證兩人同行，消費滿800元可享85折優惠。

魅麗海中庭餐廳：西式排餐百匯，憑教師證兩人同行享85折+10%優惠。

圖／海霸王提供
圖／海霸王提供

新竹豐邑喜來登大飯店

即日起至9/28止，新竹豐邑喜來登大飯店憑教師證可享2人同行1人免費享用澎湃美食吃到飽。

圖／新竹豐邑喜來登大飯店提供
圖／新竹豐邑喜來登大飯店提供

圓山大飯店

即日起至9/30止，圓山大飯店推出「敬軍愛師」餐飲優惠，凡軍人及教師持相關身分證明至松鶴餐廳及圓山牛排館用餐，即可於平日週一至週五，依原價享9折優惠。

圖／圓山大飯店官網
圖／圓山大飯店官網

長榮桂冠酒店(台中)

凡持可證明教師資格之證件，至1F咖啡廳自助餐享85折優惠。

高雄萬豪酒店

至10/31止，持教師證及學生證到高雄萬豪酒店9樓京享蔬食百匯用餐時打卡上傳到FB或IG，即享有85折優惠，假日可享9折。

超商

7-ELEVEN

9/30前，7-ELEVEN行動隨時取APP舉辦感恩教師節活動，指定咖啡買6送3，包括大杯冰燕麥拿、特大杯美式／大杯濃萃拿鐵任選、燕麥奶茶／濃厚黑糖珍珠撞奶任選、英式紅茶／中杯美式任選，都是6.7折開喝。

7-ELEVEN OPEN POINT「行動隨時取」即日起至9月13日推出CITY系列指定飲品組合限量優惠價666元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN OPEN POINT「行動隨時取」即日起至9月13日推出CITY系列指定飲品組合限量優惠價666元。圖／7-ELEVEN提供

全家便利商店

9/27至9/29，全家APP推出大杯單品美式2杯99元，折扣5.5折直逼半價，大杯單品拿鐵3杯199元，相當於6.6折，不喝咖啡的朋友還能選仙女珍珠醇奶茶2杯99元。前述品項皆不限冰熱，每位會員限購一組。

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

延伸閱讀：

限時3天買一送一！丸亀製麺感恩師長憑證「買一送一」，激推新品「韓式炸雞拌烏龍麵」，日韓口味一次滿足

只有4天！王品牛排套餐 憑優惠畫面免費升級「和牛佐海大蝦」主餐

相關新聞

螃蟹吃到飽！台北喜來登旗下6餐廳推「黃金蟹」料理，粵泰日義式烹調統統都有

天氣逐漸轉涼來到了秋天的時序，同時也是品蟹的好時節，台北喜來登大飯店自十月至十一月整整兩個月特地規劃旗下六餐廳一系列共八款「美國黃金蟹」料理，從Buffet吃到飽再到日粵泰義式烹調料理統統都有。

憑教師證開吃！ 「928教師節優惠」全台20家以上整理包，麥當勞買1送1、飯店Buffet2人同行1人免費、美式咖啡最低55折

9/28迎接一年一度教師節到來！ 各家美食業者為了慰勞辛苦的教師們，於當日或前夕陸續推出專屬優惠，麥當勞APP玩「師生同樂會」有機會拿買1送1券、摩斯漢堡9折優待、金色三麥送精釀啤酒乙杯、全家美式咖啡

限時3天買一送一！丸亀製麺感恩師長憑證「買一送一」，激推新品「韓式炸雞拌烏龍麵」，日韓口味一次滿足

9月28日，又是一年中感謝師長的特殊日子「教師節」，雖然教師節沒有放假，但有「丸龜製麵」的貼心禮物，於活動期間消費達指定條件，即可憑教師證獲取一張烏龍麵兌換券，用美食來彌補沒有放假的小確幸。 一

飛日韓前先來一趟「台北國泰萬怡酒店」壽喜燒、人蔘雞任吃 加碼送烤大蝦、燕窩

防疫隔離放鬆進入倒數，你是不是已經買好機票要飛出去了？台北國泰萬怡酒店懂你等不及的心，推出「東北亞美食節」主題，把大家心心念念的日本與韓國料理一次囊括，大阪燒、壽喜燒、拉麵，或是糯米人蔘雞湯、韓味辣魚湯、醬牛肉等任吃，還加碼送「串燒蝦」及「燕窩羹」，飛日韓前快來複習料理的美味～

麥當勞咖啡買1送1！3款異國風漢堡登場　再抽千元禮券

自9月28日至11月8日期間，麥當勞「異國風味系列」即將限時回歸！包括美式「起司脆薯雙牛堡」、「起司三層牛肉堡」率先登場...

這「4個星座」快看！ 夏慕尼「波士頓龍蝦」10月免費吃

入秋吃龍蝦囉！10月份夏慕尼再度邀請星座專家，喊話當月份愛情運最強的四個星座——水瓶座、牡羊座、雙子座、射手座，一起來場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。