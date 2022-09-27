經典回歸！大苑子熱銷超過兩千萬杯的「台灣鮮搾柳丁綠」，一次買齊100杯六千有找
敲碗回歸！台灣鮮果茶飲品牌「大苑子」超過2000萬粉絲支持的超人氣「台灣鮮搾柳丁綠」回來了！百分之百的台灣柳丁，酸甜滋味清爽解渴，與清新茉香綠茶結合，大苑子代表經典就是這杯！
15年始終如一 百分百新鮮現搾
秋冬正是台灣柳丁盛產之際，「大苑子」於2008年首創「鮮搾柳丁+清香綠茶」，使用正統台灣柳丁，調和清香茉莉綠茶，順口回甘，至今累積銷量超過2000萬杯，果然是經典道地台灣味。
此外，今年「大苑子」邀請長期合作的返鄉青農呂睿騰、呂佩穎兄弟檔擔任年度形象代言人，從自產的柳丁傳達對台灣土地的熱愛，攜手喜愛台灣柳丁的朋友們，一同邊喝「台灣鮮搾柳丁綠」邊支持台灣在地農業與在地好水果。
一次買齊100杯台灣鮮搾柳丁綠
為喜歡「台灣鮮搾柳丁綠」的朋友打Call！大苑子於今日(9/27)特別推出早鳥限定優惠！一次購齊100杯只要5999元，僅有10組，把握時間至品牌APP會員線上購買，一次買，天天喝。
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