經典回歸！大苑子熱銷超過兩千萬杯的「台灣鮮搾柳丁綠」，一次買齊100杯六千有找

相信零食控們對韓國這款烏龜玉米脆片都不陌生！不論是在韓國超市還是台灣大賣場，都能見到它的蹤影，還時常被放在最顯眼的位置，就知道這款零嘴的超高人氣，稱它是「南韓國民零食」都不為過！韓國人氣男團SEVEN

2022-09-26 12:30