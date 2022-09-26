國民零食！韓國明星也愛吃的「烏龜玉米脆片」，香濃口味加上四層酥脆口感，涮嘴到被稱為「人生餅乾」？
相信零食控們對韓國這款烏龜玉米脆片都不陌生！不論是在韓國超市還是台灣大賣場，都能見到它的蹤影，還時常被放在最顯眼的位置，就知道這款零嘴的超高人氣，稱它是「南韓國民零食」都不為過！韓國人氣男團SEVENTEEN成員夫勝寬曾在個人IG上發過和特製超大包裝的合照，甚至還讓韓國實力女團MAMAMOO成員華莎稱之為「人生餅乾」，究竟這款烏龜玉米脆片有什麼魅力？
韓國好麗友的烏龜玉米脆片推出許多口味，像是經典玉米濃湯、巧克力吉拿棒、甜蜜香草及麻辣口味等，近期也上市了最新「松露」口味。這款「玉米濃湯」烏龜玉米脆片經常出現在MAMAMOO官方視頻中，成員華莎愛吃到稱它為「人生餅乾」；而SEVENTEEN成員夫勝寬則在IG上合拍超大包裝，「巧克力吉拿棒」口味結合四層酥脆餅乾體與香濃巧克力，上面撒上些許糖粉，搭配牛奶或美式咖啡更涮口，還有韓國人推薦吃法是先冷凍再吃，美味更加倍。
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