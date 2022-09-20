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被罵也要吃！車銀優記憶中的「薄荷巧克力威化餅」，被沒收就再買，到底是什麼樣的神奇滋味？

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自W KOREAYOUTUBE、取自emart官網
圖／擷取自W KOREAYOUTUBE、取自emart官網

韓國人到底有多愛薄荷巧克力可以把薄荷巧克力（以下簡稱薄巧）的口味加進任何食物，像是咖啡、奶茶、蛋糕，且光是零食類就有薄荷味巧克力、薄荷巧克力球、薄荷巧克力派等，甚至把炸雞也拿來沾！就連韓國清涼系代表男團ASTRO成員車銀優都在視頻中表示自己是「薄巧團（민초단）」！（註：喜歡薄荷巧克力的群體）而且喜歡到被罵、被沒收了都要吃，究竟是什麼味道這麼有魔力？

圖／取自@minchodan_officialIG
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ASTRO成員車銀優在自製巧克力的ASMR視頻中，吃起了各類巧克力零食，當他一吃到「這個」，表情馬上不一樣了！車銀優表示他在練習生時期吃了很多這種「薄荷巧克力威化餅」，吃到一半被發現、被罵被沒收，然後他又再買！就是一種無限循環的神奇滋味。

車銀優分享練習生時期常吃的零食，被罵被沒收了，他又再買。圖／擷取自W KOREAYOUTUBE
車銀優分享練習生時期常吃的零食，被罵被沒收了，他又再買。圖／擷取自W KOREAYOUTUBE

「薄巧團」的一員車銀優。圖／擷取自W KOREAYOUTUBE
「薄巧團」的一員車銀優。圖／擷取自W KOREAYOUTUBE

圖／取自emart官網
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而後，車銀優又開了一款「薄荷巧克力球」，入口後的強烈薄荷味湧上，讓他控制不住表情，他分享道：「有時成員或工作人員買了薄巧奶昔，他會喝一口，但這款薄巧球的味道特別濃烈，喜歡濃郁薄巧味的朋友應該也會喜歡。」雖然以上兩種零食在台灣市面不常見，但到韓國食品進口專賣店或找韓國代購也能輕鬆Get，想品嘗車銀優記憶裡的神祕薄巧味就不要錯過囉！

圖／擷取自W KOREAYOUTUBE
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被薄巧後勁驚到的車銀優。圖／擷取自W KOREAYOUTUBE
被薄巧後勁驚到的車銀優。圖／擷取自W KOREAYOUTUBE

圖／取自emart官網
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