免費加料！耐喝系手搖「鬍子茶」清爽「霜烏龍」加料再升級，咀嚼控必點新配料Q彈「古早味粉角」
手搖控、咀嚼控一次滿足！主打經典、耐喝的茶飲品牌「鬍子茶」推出「免費加料」活動，一次喝到茶香與配料口感，解渴又有飽足感，還有鮮明色彩的復古包裝，整個超吸睛又好好拍。
咀嚼控別猶豫！「鬍子茶」即日起至10/7推出「免費加料」優惠，凡於活動期間購買「霜烏龍」或「雙料霜烏龍」，即可免費加茶凍或椰果！喜歡純茶必點「霜烏龍」，茶香濃郁、茶味輕盈，耐喝又順口；有豐富口感的「雙料霜烏龍」加入新配料「古早味粉角」和嫩滑「奶凍」，Q彈好嚼，滋味直接上升一個層次。還沒喝過「鬍子茶」的手搖控快到門市嘗鮮，喜歡加料的咀嚼控可以放心先衝。
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