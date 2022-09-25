免費加料！耐喝系手搖「鬍子茶」清爽「霜烏龍」加料再升級，咀嚼控必點新配料Q彈「古早味粉角」

又進入月底荷包空空的危機期啦！剩下不到一個禮拜的9月，有哪些手搖飲店還有優惠可以拯救小資族的荷包呢？不管是第二件半價、25元咖啡、買一送一都幫大家準備好了！快點來看看～

2022-09-25 13:00