夢幻聯動！「奈雪的茶 X 蒼蘭訣」超夯聯名「霸氣東方石榴」，限量周邊隨杯送，邊喝邊看劇，「訣」症有救了
夢幻聯動！由虞書欣、王鶴棣主演，被稱作中國仙俠劇天花板的「蒼蘭訣」，在兩岸掀起追劇風潮，強佔微博熱搜，中國茶飲品牌「奈雪的茶」也搭上這股熱潮，與「蒼蘭訣」推出聯名茶飲與限定周邊，現在連手搖都這麼「卷」了嗎？（註：「卷」指內部競爭太過激烈）
未開賣先轟動！「奈雪的茶」與「蒼蘭訣」聯名消息一出，直接上升熱門話題。中國茶飲品牌「奈雪的茶」於9/23首推「蒼蘭訣」聯名飲品「霸氣東方石榴」，不用吐籽一口喝下，滿滿的石榴果香與茉莉茶香，方便又爽口。
更重要的是！這次還有限量聯名周邊，如杯套、紙袋、貼紙及手機支架等，杯套、紙袋及貼紙只要買新品就隨杯附贈，這也太快樂了！邊喝新品邊刷劇，專治「訣」症！
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