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拯救荷包～第二杯半價、咖啡25元 9月最後手搖飲優惠 小資族喝起來！

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／萬波島嶼紅茶臉書、圖／Sharetea歇腳亭臉書、圖／ 85°C官網
圖／萬波島嶼紅茶臉書、圖／Sharetea歇腳亭臉書、圖／ 85°C官網

又進入月底荷包空空的危機期啦！剩下不到一個禮拜的9月，有哪些手搖飲店還有優惠可以拯救小資族的荷包呢？不管是第二件半價、25元咖啡買一送一都幫大家準備好了！快點來看看～

圖／萬波島嶼紅茶臉書
圖／萬波島嶼紅茶臉書

萬波島嶼紅茶

萬波島嶼紅茶臉書：https://www.facebook.com/wanpotea.com.tw/?ref=page_internal

萬波島嶼紅茶推出的新品「珍珠酸梅冰」，在foodpanda上點餐，輸入優惠碼「萬波獨家」，就能享有第二杯半價的優惠，僅到9/30止，剩不到一個禮拜的時間，想嘗試新品酸甜滋味的人手腳要快！

圖／Sharetea歇腳亭臉書
圖／Sharetea歇腳亭臉書

Sharetea歇腳亭

1992年創立的「Sharetea歇腳亭」，今年要過30歲生日啦！海外拓店也剛好達到300間，順勢推出了指定品項「買一送一」的限定優惠，只要是跟Sharetea歇腳亭同一年出生的人(1992年)，到門市出示身分證件，就能享受「100分奶茶」買一送一優惠，每人限購1組，每間店每日限量30組，活動到9/30止。

圖／ 85°C官網
圖／ 85°C官網

85°C

10/1是「世界咖啡日」，85°C推出這一天限定優惠，招牌系列、黑鑽咖啡大杯，第二杯25元(不限冰熱)，限同品項、每人限購3組，寄杯辦法依各門市公告，另外還可以加購以咖啡麻布袋縫製、超有特色的萬用零錢包及環保提袋！

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