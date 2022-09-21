超香出爐！義美新推濃郁「現烤蛋塔」誰說蛋塔就吃肯德基 這款有蛋捲香氣的蛋塔你吃過嗎？

燒燙燙新品上市！現在到義美門市也吃得到「現烤蛋塔」啦！把握優惠價搶先吃，好像隔著屏幕都能聞到蛋塔的香味，下午茶新選擇就決定是你了。

圖／IG@eat_sunsun授權

圖／取自義美食品FB粉專

超新品！義美食品全新推出「現烤蛋塔」，在塔皮中加入義美蛋捲烘焙製作，口感格外酥脆，還帶有蛋捲香氣，中間內餡濃郁軟嫩、入口即化，獲得許多網友「好吃」、「好濃郁」的好評。IGerSunsun分享整體口感類似傳統餅店賣的蛋塔 ，但又更加美味，且蛋奶素者也可以吃，同時也貼心提供資訊，想吃這款「現烤蛋塔」的朋友記一下，蛋塔下午才會出爐，不要撲空囉！

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