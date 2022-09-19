果粉看這！風靡港日的「可口可樂蘋果口味」2022再出擊 高質感簡約包裝更好拍 果香尾韻好經典
可口可樂蘋果口味回來了！曾風靡一時的「可口可樂蘋果口味」再次回歸，和UDN小編一起來看看「可口可樂蘋果口味」2022版跟之前有什麼不一樣吧！
2019日版的「可口可樂蘋果口味」包裝包裹瓶身，而今年的最新版彷彿給了可樂瓶繫上了金腰帶，簡約中帶點高級感，經典包裝又不失代表性。
2022「可口可樂蘋果口味」原汁原味保留可樂本身的氣泡嗆感，尾韻的部分多了一點微酸的蘋果香氣，有點像是可樂版的蘋果西打，加入冰塊更過癮喔！喝過先前版本的朋友，這次也別錯過！回味一下當年風靡日本、香港等地的蘋果口味可口可樂吧！還沒喝過的朋友快去萊爾富挖寶，趁著優惠趕緊買來嘗鮮，聽說全聯也可以看到它的蹤影喔！
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