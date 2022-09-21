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療癒出擊！函館菓子工坊限定新品「鼠鼠起司蛋糕、水果塔」，加碼甜點精品「和三盆生乳捲」，必搶熱銷布丁也補貨啦

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自函館菓子工坊FB粉專
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熱騰騰的新品上市了！來自北海道函館且於當地擁有超高人氣的歷史悠久蛋糕店「函館菓子工坊」，每每推出新品都讓人為之驚艷，本次主打三款新品蛋糕，蛋糕控們快來筆記！一起品嘗最新、最「日」的甜點

函館菓子工坊台灣一號店（新光三越信義新天地A8）。圖／取自函館菓子工坊官網
函館菓子工坊台灣一號店（新光三越信義新天地A8）。圖／取自函館菓子工坊官網

這次「函館菓子工坊」的三款新品分別是「和三盆生乳捲」及門市限定的「鼠鼠起司蛋糕」、「水果塔」。「和三盆生乳捲」使用糖屆精品的和三盆糖，加上繁複的製作工法，讓紮實的生乳捲與和三盆完美融合，每一口都吃得到獨特且清甜的滋味。

圖／取自函館菓子工坊FB粉專
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圖／取自函館菓子工坊官網
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擁有可愛名稱的「鼠鼠起司蛋糕」，底層海綿蛋糕搭配清爽起司與濃郁奶香餅乾，上方再淋上香甜芒果泥果醬，並放上白巧克力可愛小老鼠，讓人捨不得下手卻又被甜蜜外型所吸引，推薦給喜歡療癒系及水果風味的甜點控們！而門市限定「水果塔」選用日本塔皮與香濃卡士達醬，配上清爽滿分的新鮮水果，一口接一口，叉子都捨不得放下了！
（門市限定商品建議先至品牌官網或FB粉專查詢）

圖／取自函館菓子工坊FB粉專
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圖／取自函館菓子工坊FB粉專
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同場加映：送禮首選超人氣「南瓜布丁

補貨啦！這款熱銷品項「南瓜布丁」使用北海道有機黃金栗子南瓜，口感有如南瓜泥般綿密滑順，純粹滋味甜而不膩，不愧是補貨必搶甜點。

圖／取自函館菓子工坊FB粉專
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圖／取自函館菓子工坊官網
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函館 北海道 蛋糕 日本美食 甜點 下午茶 布丁

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