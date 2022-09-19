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「職男の捲店」首間外帶店插旗台北信義區！北海道「霜淇淋肉桂捲」必吃

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／職男の捲店IG粉專
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肉桂捲專賣「職男の捲店」正式插旗台北信義區了！實體店面一次可以吃到好幾種口味，現在還加碼推出「北海道霜淇淋肉桂捲」，經過路過絕對不要錯過！

圖／職男の捲店IG粉專
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「職男の捲店」是近年竄起的熱門肉桂捲專賣店，從經典肉桂捲再到香檸糖霜乳酪捲與大蒜奶油捲等特製口味統統都有。

圖／職男の捲店IG粉專
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圖／職男の捲店IG粉專
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圖／職男の捲店IG粉專
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這回久候多時正式推出首間外帶店，插旗台北信義區A11新光三越，不僅如此還加碼推出限定「霜淇淋肉桂捲」，採用北海道NAKAZAWA中沢乳業進行特製，綿密濃郁再配上焦糖醬（一份醬10元），絕對罪惡感十足超好吃。現在除了肉桂捲外，還有經典咖啡、燕麥拿鐵、冰棒豆奶的飲品可以選擇喔。

圖／職男の捲店IG粉專
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圖／職男の捲店IG粉專
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霜淇淋 北海道 拿鐵 咖啡 新光三越

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