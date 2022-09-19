「職男の捲店」首間外帶店插旗台北信義區！北海道「霜淇淋肉桂捲」必吃
肉桂捲專賣「職男の捲店」正式插旗台北信義區了！實體店面一次可以吃到好幾種口味，現在還加碼推出「北海道霜淇淋肉桂捲」，經過路過絕對不要錯過！
「職男の捲店」是近年竄起的熱門肉桂捲專賣店，從經典肉桂捲再到香檸糖霜乳酪捲與大蒜奶油捲等特製口味統統都有。
這回久候多時正式推出首間外帶店，插旗台北信義區A11新光三越，不僅如此還加碼推出限定「霜淇淋肉桂捲」，採用北海道NAKAZAWA中沢乳業進行特製，綿密濃郁再配上焦糖醬（一份醬10元），絕對罪惡感十足超好吃。現在除了肉桂捲外，還有經典咖啡、燕麥拿鐵、冰棒豆奶的飲品可以選擇喔。
延伸閱讀：
．超強肉桂捲們！盤點台北七家必吃肉桂捲，外酥內軟不甜膩，隔著紙袋都能聞到香味
．以為這是日本！「BELLAVITA寶麗和風之旅」必打卡話題新造景 香濃北海道霜淇淋、限定抹茶厚片 視覺與味覺的雙重日本味
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言