「職男の捲店」首間外帶店插旗台北信義區！北海道「霜淇淋肉桂捲」必吃

喜歡吃雞蛋糕的朋友快來！當作下午茶、點心都剛剛好的好吃雞蛋糕再加一，圓滾滾的造型真的好討喜，一個個排起來好療癒，還有多種口味的滿滿內餡，看著看著嘴都饞起來了。 這家位於苗栗頭份的「哪個 · 雞蛋

2022-09-18 16:00