以為這是日本！「BELLAVITA寶麗和風之旅」必打卡話題新造景 香濃北海道霜淇淋、限定抹茶厚片 視覺與味覺的雙重日本味
天啊！這裡難道不是日本嗎？原來是在台北信義區的「BELLAVITA 寶麗廣塲」，BELLAVITA十三周年慶將於9/12至9/25開跑，業者將中庭打造成日式和風庭院，還有京都風的石板小徑和拱橋，松樹與竹影融為禪風背景，超日打卡聖地太好出片了。
「BELLAVITA 寶麗廣塲」又一話題新造景，傳統的日式木製穿廊與屋簷，穿廊兩端設置榻榻米，彷彿置身日本，還能感受清幽之美。造景中央的池塘裡，還有錦鯉自在悠游，寓意吉祥長壽，希望能為到此一遊的貴賓增添好運！
除了必打卡的日式造景外，即日起至9/25還有兩大療癒系品牌快閃共慶周年，分別是「白鬍子霜淇淋」與「正面奶酥」。
「白鬍子霜淇淋」透過綿密濃郁的霜淇淋將北海道牛乳香氣封存，吃上一口便能感受香濃幸福滋味，還有清香甘醇小山園抹茶口味可以選擇；而有奶酥界愛馬仕稱號的「正面奶酥」，熱騰騰的吐司搭配厚厚的手工奶酥醬，外酥內軟，只甜你心！本次還有BELLAVITA獨家限定「京都抹茶口味」。快來「BELLAVITA寶麗町」拍照打卡、吃限定美食吧！
BELLAVITA寶麗廣塲
地址：台北市信義區松仁路28號營業時間：週日至週四11:00–21:30；週五週六11:00–22:00
延伸閱讀：
．抹茶星人衝！私藏北中南3家神級抹茶甜點 這麼抹還吃不膩 一口掉進抹茶陷阱
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言