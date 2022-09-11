以為這是日本！「BELLAVITA寶麗和風之旅」必打卡話題新造景 香濃北海道霜淇淋、限定抹茶厚片 視覺與味覺的雙重日本味

天啊！這裡難道不是日本嗎？原來是在台北信義區的「BELLAVITA 寶麗廣塲」，BELLAVITA十三周年慶將於9/12至9/25開跑，業者將中庭打造成日式和風庭院，還有京都風的石板小徑和拱橋，松樹與竹影融為禪風背景，超日打卡聖地太好出片了。

圖／取自BELLAVITA寶麗廣塲FB粉專

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「BELLAVITA 寶麗廣塲」又一話題新造景，傳統的日式木製穿廊與屋簷，穿廊兩端設置榻榻米，彷彿置身日本，還能感受清幽之美。造景中央的池塘裡，還有錦鯉自在悠游，寓意吉祥長壽，希望能為到此一遊的貴賓增添好運！

圖／取自BELLAVITA寶麗廣塲FB粉專

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除了必打卡的日式造景外，即日起至9/25還有兩大療癒系品牌快閃共慶周年，分別是「白鬍子霜淇淋」與「正面奶酥」。

「白鬍子霜淇淋」透過綿密濃郁的霜淇淋將北海道牛乳香氣封存，吃上一口便能感受香濃幸福滋味，還有清香甘醇小山園抹茶口味可以選擇；而有奶酥界愛馬仕稱號的「正面奶酥」，熱騰騰的吐司搭配厚厚的手工奶酥醬，外酥內軟，只甜你心！本次還有BELLAVITA獨家限定「京都抹茶口味」。快來「BELLAVITA寶麗町」拍照打卡、吃限定美食吧！

圖／取自BELLAVITA寶麗廣塲FB粉專

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BELLAVITA寶麗廣塲

地址：台北市信義區松仁路28號營業時間：週日至週四11:00–21:30；週五週六11:00–22:00

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