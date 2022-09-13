超強肉桂捲們！盤點台北七家必吃肉桂捲，外酥內軟不甜膩，隔著紙袋都能聞到香味

誰吃誰誇！肉桂控不用找了，看這篇就好，盤點台北七家超強肉桂捲，喜歡鬆軟麵包或酥脆可頌口感的朋友請看下去，喜歡清爽不膩或濃郁肉桂味的朋友更要往下看，光在台北中山就能吃到三家肉桂捲！愛吃肉桂捲的你，快來看看插旗了哪幾家？

第一家：休習日

台北厲害的肉桂捲店家「休習日」，他們家的肉桂捲Q彈紮實，烤後外皮微脆，內裡濕潤，中間還有飽滿的核桃顆粒。店家提供多種醬料可以搭配，像是太妃奶油焦糖醬、濃黑堂肉桂醬、咖啡巧克力醬、海鹽焦糖威士忌醬、仲夏香柚奶蓋醬，現在還有新口味桂花烏龍焙茶捲，肉桂捲控不要錯過囉！

休習日

地址：台北市樂業街41巷2號營業時間：週二至週日11:30-21:00（週一公休）

圖／取自休習日IG

圖／取自休習日IG

第二家：basis coffee.源咖啡

這家正在試營運的咖啡廳「basis coffee.源咖啡」，肉桂捲可以選擇肉桂醬或焦糖醬，也可以各半，溫和的肉桂香氣與鬆軟麵包體，吃起來剛剛好、不會膩，店內也有不同口味的布丁可以搭配喔！

basis coffee.源咖啡

地址：台北市中山區南京東路三段109巷16號營業時間：11:00-18:00（試營運期間）

圖／取自basis coffee.源咖啡IG

圖／取自basis coffee.源咖啡IG

第三家：UTROO CAFÉ 寓所咖啡

這間位在台北信義區的「寓所咖啡」肉桂捲外酥內軟，不會乾澀，肉桂味恰到好處，淋醬也不會過於甜膩，還有可愛的「双双肉桂捲」，鬆軟中不失嚼勁，減糖又減油，喜歡肉桂捲又怕胖的朋友必點！

UTROO CAFÉ 寓所咖啡

地址：台北市信義區忠孝東路五段236巷2弄15號營業時間：12:00-20:00（週四公休）

圖／取自UTROO CAFÉ 寓所咖啡IG

圖／取自UTROO CAFÉ 寓所咖啡IG

第四家：肉桂捲 シナモンロール 製作所

不僅有網路宅配的「肉桂捲 シナモンロール 製作所」現在也有店面囉！應該沒有肉桂控還不知道這家肉桂捲專賣的吧？店家的肉桂捲濕潤度超夠，每一層都有滿滿的淋醬，濃厚系肉桂捲非他莫屬！還有「香烤蘋果」口味，這個神仙組合必吃！聽說隔著紙袋都可以聞到香味，趕快去買來試試看。

肉桂捲 シナモンロール 製作所

地址：台北市內湖區內湖路一段600巷8號營業時間：週一至週六13:00-19:00（週日公休/售完為止）

圖／取自肉桂捲 シナモンロール 製作所IG

圖／取自肉桂捲 シナモンロール 製作所IG

第五家：肉桂先生 Mr.cinnamon

靠近捷運中山站的「肉桂先生」必點「原味肉桂捲」，濃郁肉桂味但不嗆辣，甜度也低，屬於耐吃型的肉桂捲。另外，還有滿滿核桃的「邪惡焦糖肉桂捲」和乳酪、焦糖完美組合的「老饕肉桂捲」，各位肉桂捲老饕快衝！

肉桂先生 Mr.cinnamon

地址：台北市大同區長安西路78巷1弄2號營業時間：不定時公休，營業時間建議至店家IG查詢

圖／IG@sandy_eat授權

圖／IG@sandy_eat授權

第六家：響板

位於台北中山的「響板」是一間奶茶很好喝的低調特色咖啡廳，店內的「白脱蘇格蘭焦糖肉桂捲」外皮香酥，麵包體柔軟，焦糖帶點焦香微苦，內裡包著核桃與葡萄乾，是IGer仙蒂推薦的必點單品！仙蒂也強推這家的「格雷伯爵綿奶茶」，初訪就被驚艷到，上層奶泡綿密，伯爵茶香濃郁，是杯比例很剛好的奶茶。肉桂捲配奶茶，完美！

響板

地址：臺北市中山區中山北路二段26巷23號營業時間：13:00-22:00（週五週六營業至24:00）

圖／IG@sandy_eat授權

圖／IG@sandy_eat授權

第七家：HAVEN by nest

這間也是靠近捷運中山站的「HAVEN by nest」，店家的「肉桂頌」長得像肉桂捲，但又不完全是肉桂捲，酥脆的可頌口感，表層撒滿杏仁顆粒，喜歡豐富口感的肉桂控一定會愛上！想吃吃不同口感的肉桂捲也可以來試試喔！

HAVEN by nest

地址：台北市大同區承德路二段53巷6號營業時間：每日12:00-18:00

圖／取自HAVEN by nestIG

圖／IG@sandy_eat授權

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