超萌點心登場！台中四種口味可愛「卡雷酥」，口感酥脆、巧克力香濃不膩，好吃又療癒，快帶它回家
台中「Park2草悟廣場」新店登場！擁有大眼睛的可愛甜點「卡雷酥」屬於法式甜酥點心，看看這可愛又酥脆甜蜜的外表，很難不被吸引過去啊！
這家來自老楊方塊酥旗下的新品牌「SÖSO Viennoiserie 酥酥」主打療癒甜點「卡雷酥」，一共有四種口味，厚度剛好，口感酥酥脆脆，吃起來像千層餅乾，外層包裹的巧克力香濃不膩，抹茶口味的巧克力味較明顯，巧克力控可以衝！
「卡雷酥」超萌的大眼睛造型，彷彿在說著快帶我回家吧！真的被可愛到了。有經過的朋友可以買來嘗嘗鮮，分享你喜歡的口味喔！
SÖSO Viennoiserie 酥酥
地址：台中市西區英才路534號 (PARK2草悟廣場）營業時間：12:00-20:00
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