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邊玩邊喝好過癮！COMEBUY X RO仙境傳說：愛如初見 經典鳳梨冰茶、白桃蜜烏龍酸甜免費喝 角色杯墊、虛寶等你帶回家

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／COMEBUY提供
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手搖與經典遊戲跨界聯手出擊！知名手搖品牌「COMEBUY」首次與最經典「RO仙境傳說：愛如初見」聯袂遊戲合作，為同慶二十週年，特別推出二十年經典飲品「鳳梨冰茶、白桃蜜烏龍」，邀請遊戲玩家不僅玩「RO仙境傳說：愛如初見」，還有機會免費喝人氣手搖。有玩又有喝，這麼好康怎麼能錯過呢？

圖／COMEBUY提供
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仙境升級「鳳梨冰茶」 傳說經典「白桃蜜烏龍」

深受喜愛的COMEBUY「鳳梨冰茶」，將嚴選升級台灣鳳梨加入茉莉綠茶，果香與茶香融合，解渴又清爽，還多了果肉的層次感；而同為經典傳奇的「白桃蜜烏龍」，以烏龍茶為底凸顯了白桃的清甜與果香，搭配酸甜黃桃丁，雙重甘甜，一口接一口。

圖／COMEBUY提供
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本次聯名在杯口封膜也別具巧思，將四款可愛的RO經典角色怪物(天使波利、惡魔波利、瘋兔及大嘴鳥)印製於上，每次喝飲料就有隨機經典角色陪伴。

凡於活動期間9/16至10/15，至全台COMEBUY現場門市購買任一款檔期飲品，還有機會獲得附有專屬兌換虛寶代碼的聯名遊戲角色紙杯墊(詳見遊戲官方公佈為主)，全台共六款設計12000份，數量有限，送完為止，冒險者們趕緊一起來玩樂喝好茶！

圖／COMEBUY提供
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此次聯名合作更有冒險有趣的現場活動，選在年輕活力的西門町(COMEBUY漢中店門市；前廣場)，於9/16及9/17連續兩日下午16:00至20:00，只要於現場找到「RO仙境傳說：愛如初見」指定活動人員，完成當日指定活動內容，就有機會獲得獨家聯名合作「COMEBUY茶飲兌換券」，共邀冒險者一起互動同歡！相關活動詳情可至COMEBUY官方粉絲團查詢。

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