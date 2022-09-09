快訊

中職／新洋投安得勝準備不及 羅力11日洲際加演一場先發

英女皇與菲利普相愛逾70年 4個孩子「違規又婚外情」讓她操碎了心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

現點現沖！ 西門町高品質「茶鬍」平價手搖茶飲 茶底清爽、健康不膩口

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位在西門町博愛路與漢口街一段交叉處，有一間專營台灣茶品現點現沖的新型態手搖店－「茶鬍Beard Cup 」。其店和印象中的手搖店裡那一桶桶準備好的茶底製作飲料不太相同，「茶鬍Beard Cup 」店裡擺放的是一盒盒的茶葉，待客人點飲品時才開始現場沖煮茶葉，感受茶香帶來的香氣外，客製化的程度也更彈性豐富，喝起來當然也較健康無負擔。

店裡以現沖茶為主，茶底新鮮並有多種品項可選擇。其茶葉都已做特殊處理，使用咖啡機高壓現沖，不用等候太久即可品嚐香氣清新的飲品，茶葉的濃淡與甜度皆可客製化。


鮮橙白桃烏龍

先加入店家特製的鮮橙汁。
先加入店家特製的鮮橙汁。

再加入白桃烏龍茶（使用白桃燻製的烏龍），喝起來香氣十足的白桃烏龍像喝果汁般的清甜順口。
再加入白桃烏龍茶（使用白桃燻製的烏龍），喝起來香氣十足的白桃烏龍像喝果汁般的清甜順口。

帶些淡淡的橙香的「鮮橙白桃烏龍」，不知不覺一口接一口就喝完，還想再來一杯，是周邊學生午後必點的熱門單品。
帶些淡淡的橙香的「鮮橙白桃烏龍」，不知不覺一口接一口就喝完，還想再來一杯，是周邊學生午後必點的熱門單品。

芭檸青

製作時加入話梅，一些些的鹹讓芭樂的鮮甜更為突出。
製作時加入話梅，一些些的鹹讓芭樂的鮮甜更為突出。

使用碳焙烏龍茶與白芭樂果醬做基底，再加上檸檬汁，白芭樂的甜香與檸檬結合口，酸甜平衡口感圓潤，十分順口。
使用碳焙烏龍茶與白芭樂果醬做基底，再加上檸檬汁，白芭樂的甜香與檸檬結合口，酸甜平衡口感圓潤，十分順口。

鮮果養樂多（百香）

完完全全的三瓶養樂多倒進去的「鮮果養樂多」，光看老闆倒了三瓶多多就很想趕快喝了。
完完全全的三瓶養樂多倒進去的「鮮果養樂多」，光看老闆倒了三瓶多多就很想趕快喝了。

最後再加入新鮮的百香果，濃醇的養樂多口感是喜愛養樂多口感的人不可錯過的飲品。其鮮果共有四種水果（芭樂／鮮橙／百香／檸檬）可擇一加入。
最後再加入新鮮的百香果，濃醇的養樂多口感是喜愛養樂多口感的人不可錯過的飲品。其鮮果共有四種水果（芭樂／鮮橙／百香／檸檬）可擇一加入。

蜂蜜伯爵鮮奶茶

人氣奶茶首選的「蜂蜜伯爵鮮奶茶」使用錫蘭紅茶底與佛手柑伯爵，香氣柔和的伯爵加入濃郁的龍眼蜜，看看邊緣一層層滑落的蜂蜜，肯定要喝一下。

龍眼蜜香和佛手柑伯爵相互融合，口感圓潤細膩，喜歡奶茶的人可別錯過了。
龍眼蜜香和佛手柑伯爵相互融合，口感圓潤細膩，喜歡奶茶的人可別錯過了。

「茶鬍Beard Cup」提供現點現沖的茶飲，定價平實且喝起來清爽怡人，在西門町、台北車站商圈皆頗受學生青睞。目前有提供會議用桶茶與外送服務，都可多加利用，體驗看看現沖茶清甜可口的魅力吧。

／提供會議用桶茶（8000ml），運費免費，需提前一日預定。
／飲品皆買10送1。
／提供外送服務，步行距離與消費金額如下，可免運。（以google地圖為主，收貨地點與店家距離以「步行」計算看幾分鐘）


・步行10分鐘內－消費金額達150元則免運。
・步行30分鐘內－消費金額達300元則免運。
・步行45分鐘內－消費金額達500元則免運。
・步行45分鐘以上－消費金額達1000元則免運。
※以上資訊，詳細規則以商家公告為主。


茶鬍Beard Cup 中正漢口店

店家地址：台北市中正區漢口街一段110-1號

營業時間：週一～週五 08:00-19:00／週六～週日 11:00~18:00

連絡電話：0223123334

粉絲專頁：https://bit.ly/3PXznZu


延伸閱讀>>台北私房秘境TOP9！藏身繁華台北城裡的神秘秘境懶人包

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

奶茶 秘境 西門町

延伸閱讀

《世界計畫繽紛舞台！feat.初音未來》慶上市周年 星光大道降臨台北西門町

茶葉蛋殼剝得稀巴爛她火大 網分享技巧輕鬆剝：不用5秒

你吃的是純蜂蜜或調製蜂蜜？簡單一張圖教你秒懂差異

目睹艾成餐廳收攤「最後一夜」　曹西平悲喊：不是答應會好好照顧王瞳

相關新聞

現點現沖！ 西門町高品質「茶鬍」平價手搖茶飲 茶底清爽、健康不膩口

不同於一般手搖飲店一桶桶茶桶盛裝事先煮好的茶，「茶鬍Beard Cup 」提供台灣產茶葉單品現沖茶飲與各式奶茶、水果特調茶，讓大家感受不一樣的手搖飲滋味。

超夢幻360度絕美玻璃屋！好丘「On The Road在路上」日式老宅超級好拍

好丘最新店型「On The Road在路上」，已於9月7日起正式於榕錦時光生活園區（原為台北刑務所）開幕，乃是全日式老宅...

麵包控看這邊！淡金路老字號「廣泰香西點麵包」 菠蘿麵包想吃請預訂 同款菠蘿皮的丹麥菠蘿可頌也好吃

https://almablog.com.tw/blog/post/188372 udn走跳美食／艾瑪 算了～丹麥菠蘿可頌也好！ 講到菠蘿麵包會想到哪一家？北部淡金路的「廣泰香西點麵包」，

小資族必訪！PRIME等級美牛這裡吃 不收服務費加套餐還有飲料喝到飽 隱藏版羊肉串超厲害

udn走跳美食／加小菲愛碎碎念 捷運六張犁美食餐廳推薦！！ 亨利客 原味炭烤牛排鄰近捷運六張犁站，是一間排餐專賣店。老闆Henry是中南美洲華僑，因為本身愛吃牛排所以才開了這間牛排館，不得不說

想吃盡量夾！ 市場飄香30年「呷品香」滷味小吃 還有鴨胸、松阪豬等高級食材

呷品香滷味位在板橋區重慶路的黃昏市場，已是飄香30年的老店，檯面上的滷菜種類繁多，就算戴著口罩也能聞到滷汁的香氣，且價格親民，愈吃愈涮嘴，使得一到營業時間就吸引一大票饕客上門。

偽出國行程這樣玩！ 台北「日式景點TOP8」 漫步幕府時代鳥居步道、感受日治時期木造風情

你常常苦惱，不知道假日要去哪裡玩嗎？那麼何不設定一個主題，像是以「偽出國」景點為主軸，安排一日行程規劃吧！這回，我們整理出位於北部的日系景點，包括日本神社、日治時期公共浴場以及日式木造老屋改建的台式餐酒館等等，讓你不用花大錢，就能體驗彷彿置身於日本的氛圍喔！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。