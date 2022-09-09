現點現沖！ 西門町高品質「茶鬍」平價手搖茶飲 茶底清爽、健康不膩口
位在西門町博愛路與漢口街一段交叉處，有一間專營台灣茶品現點現沖的新型態手搖店－「茶鬍Beard Cup 」。其店和印象中的手搖店裡那一桶桶準備好的茶底製作飲料不太相同，「茶鬍Beard Cup 」店裡擺放的是一盒盒的茶葉，待客人點飲品時才開始現場沖煮茶葉，感受茶香帶來的香氣外，客製化的程度也更彈性豐富，喝起來當然也較健康無負擔。
店裡以現沖茶為主，茶底新鮮並有多種品項可選擇。其茶葉都已做特殊處理，使用咖啡機高壓現沖，不用等候太久即可品嚐香氣清新的飲品，茶葉的濃淡與甜度皆可客製化。
鮮橙白桃烏龍
芭檸青
鮮果養樂多（百香）
蜂蜜伯爵鮮奶茶
人氣奶茶首選的「蜂蜜伯爵鮮奶茶」使用錫蘭紅茶底與佛手柑伯爵，香氣柔和的伯爵加入濃郁的龍眼蜜，看看邊緣一層層滑落的蜂蜜，肯定要喝一下。
「茶鬍Beard Cup」提供現點現沖的茶飲，定價平實且喝起來清爽怡人，在西門町、台北車站商圈皆頗受學生青睞。目前有提供會議用桶茶與外送服務，都可多加利用，體驗看看現沖茶清甜可口的魅力吧。
／提供會議用桶茶（8000ml），運費免費，需提前一日預定。
／飲品皆買10送1。
／提供外送服務，步行距離與消費金額如下，可免運。（以google地圖為主，收貨地點與店家距離以「步行」計算看幾分鐘）
・步行10分鐘內－消費金額達150元則免運。
・步行30分鐘內－消費金額達300元則免運。
・步行45分鐘內－消費金額達500元則免運。
・步行45分鐘以上－消費金額達1000元則免運。
※以上資訊，詳細規則以商家公告為主。
茶鬍Beard Cup 中正漢口店
店家地址：台北市中正區漢口街一段110-1號
營業時間：週一～週五 08:00-19:00／週六～週日 11:00~18:00
連絡電話：0223123334
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