奶茶控注意！「2022奶茶嘉年華」9／17統一時代百貨登場，超過30家手搖&美食 讓你一次喝個夠
統一時代百貨、Flavor風格美食指南與妞新聞攜手舉辦最夯的手搖飲盛事「2022奶茶嘉年華」，將於9/17、9/18兩天在統一時代百貨2樓夢廣場登場！現場集結超過30家來自各地必吃必喝手搖飲及甜點、輕食品牌，更有奶茶節大使-布丁狗的拍照見面會，還有暗藏好禮的扭蛋轉轉樂活動等大家來體驗，奶茶與甜點控們記得揪團朝聖！
總計超過30間店家、讓大家可以一次打包話題手搖飲、人氣美食品牌，是「2022奶茶嘉年華」一大亮點，還有機會帶走吹風機、吸塵器、果汁機或限定免費餐食、折價券及精緻好禮；統一集團旗下的「左岸咖啡館」、「統一蛋糕屋」、「瑞穗鮮乳」、「現萃茶 CITY TEA」也將在現場舉辦獨家活動，就是要讓大家好吃好玩又好逛！
最讓人期待的就是主辦單位加碼的「布丁狗見面會」了！萌萌的布丁狗將與幸運兒一起合照，名額有限，粉絲們記得速速報名搶資格！
2022奶茶嘉年華
9/17、9/18
14：00～21：00
統一時代百貨2樓夢廣場
布丁狗見面會
需事先報名，每場抽出10位粉絲，獲得見面會資格
9/17(六) 15：00、17：00
特別加場：9/18(日) 15：00、17：00
市集攤位店家(手搖飲)：
果霸茶、蝦子、有飲、毛青茶室Ｘ老派金魚、洞茶、滿食茶間、小胖不減肥、閑茗樓、功夫茶、侍茶匠、七盞茶、享想 臺灣珍藏茶、桃城烹茶
市集攤位店家：
奇麗灣珍奶文化館、Galleta葛蕾塔手工點心、WUnique Pâtisserie 吳一無二法式甜點Ｘ稻町森法式甜點舖、BOBA CHiC 徐可波、瑞莎塔烘焙坊Risata e Ricordi Bakery、大武山牧場Ｘ抿茶、享吐司、沐雞尾酒 Ｘ prana chai、吃草的妞 Lakaw ina’、發琴吧、御菓子花雨、Sugar Miss、SMOK cafe 幸福童漾、小任性雞蛋糕、PAIDAL、23 號精釀啤酒、
Sheryl's Recipe 嗜甜女子、LIN MINGYI Chocolate、樂田囍事甜點工作室、OATLYＸ未來飲食研究所、MikashiＸbutterkaka bakery
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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