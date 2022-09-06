快訊

「戰略夥伴關係」是一場騙局？烏克蘭識破中國兩手策略

畫面曝光！永和分屍案73歲哥哥 拖「紅色行李箱」搭公車逃逸

兩岸情報戰 台灣曾送麻將、色情撲克牌「精神汙染」對岸

9月暨中秋假期「全台5大手搖飲優惠」一次看！買1送1、第2杯半價統統都有

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖右下／麻古茶坊臉書粉專 圖右上／康青龍臉書粉專 圖左／春陽茶事臉書粉專
圖右下／麻古茶坊臉書粉專 圖右上／康青龍臉書粉專 圖左／春陽茶事臉書粉專

九月是幸福的月份，除了馬上來到的中秋假期以外，更狂的是全台手搖飲紛紛推出限時限定優惠，第2杯半價、買一送一等統統都有。UDN小編特地整理全台「五大手搖飲優惠」，一起來看看！

不要對我尖叫

由知名藝人詹子晴創立的手搖飲店「不要對我尖叫」推出全台門市「2大飲品買1送1」優惠，只要限時9月8日至9月12日購買「香柚檸檬氣泡飲」或「冬瓜檸檬氣泡飲」，兩品項都能享有買1送1。

康青龍

康青龍將於9月8日至9月11日推出指定飲品「買1送1」優惠，最狂可買4送4。要獲得優惠只要下載康青龍並至「好康優惠」領券，每日每人都可以領一張喔，快把握機會先把票券領起來。另外即日起至9月20日，只要購買指定系列飲品，滿百現享95折優惠。

圖／康青龍臉書粉專
圖／康青龍臉書粉專

麻古茶坊

麻古茶坊於9月8日至9月11日在全台門市推出「購買指定飲品送金好運涼扇」。現在只要於活動期間，買抹茶提拉米蘇2.0或抹茶拿鐵，就能馬上獲得「金好運涼扇」1支，不僅如此，還能掃碼再兌換免費「高山金萱」1杯喔。

圖／麻古茶坊臉書粉專
圖／麻古茶坊臉書粉專

翰林茶館

翰林茶館推出整整9月一整個月全台門市「特大杯檸奶香綠茶第2杯半價」優惠，旗下手搖新品牌「鱷魚騎士」也推出「綠豆沙牛奶第2杯享半價優惠」，同樣需要至相關App領取優惠才能喝到到喔！

圖／翰林茶館臉書粉專
圖／翰林茶館臉書粉專

春陽茶事

近年竄紅的「春陽茶事」特別針對中秋節假期（9月9日至9月11日）推出「2大飲品同品項第2杯半價」優惠活動，只要活動期間限定指定大杯的「柚香烏龍」或「檸檬蜜烏龍」，都能享有第二杯半價優惠！

圖／春陽茶事臉書粉專
圖／春陽茶事臉書粉專

延伸閱讀：

證件、姓名有「這4個字或3數字」烏魚子、干貝吃到飽

小資族必訪！PRIME等級美牛這裡吃 不收服務費加套餐還有飲料喝到飽 隱藏版羊肉串超厲害

手搖 康青龍 抹茶 不要對我尖叫 茶館

相關新聞

9月暨中秋假期「全台5大手搖飲優惠」一次看！買1送1、第2杯半價統統都有

九月是幸福的月份，除了馬上來到的中秋假期以外，更狂的是全台手搖飲紛紛推出限時限定優惠，0元免費喝、買一送一等統統都有。UDN小編特地整理全台「五大手搖飲優惠」，一起來看看！

穿上制服、秀出學生證！ikari怡客冰沙氣泡飲買一送一

開學了，錸德集團ikari怡客推出學生優惠幫大家收心！9月9日起，只要出示學生證即可享夏季冰沙／氣泡飲全系列第二杯半價；...

超商奶蓋搶先喝！全家 X 再睡5分鐘新推「奶蓋系列」 還與「林銀杏」共推杏仁甜品 飲品甜點都到齊 下午茶開吃囉

全家 X 再睡5分鐘聯名又來啦！「全家」將於9/7起再度攜手「再睡5分鐘」推出超夯新品，首推「奶蓋系列」飲品，不論是Let’s Café經典美式、拿鐵還是仙女紅茶、蜜香玫瑰紅茶都可以加上濃郁的棉被奶蓋

酪梨控注意！大苑子「許慶良酪梨鮮奶」回來了

國內的酪梨控，每年就等這一回！除了鮮果飲，大苑子每到秋冬都會推出季節限定的鮮乳系飲品，滿足大家在天冷想要喝杯濃郁飲品的渴...

星巴克「買一送一」又來了！只有兩天、排除特定品項

迎接9月的第一個週一，星巴克宣布於9月5、6日兩天推出「星光好友分享」買一送一優惠活動，活動期間於下午4點至晚間8點，在...

酪梨回來了！CoCo「酪梨系列」濃郁滑順停不下來 大推酪梨布丁牛奶 拜託大家都去喝

現在手搖店也能Get酪梨味？粉絲的聲音被聽到啦！手搖品牌CoCo的「酪梨系列」強勢回歸，酪梨控還在等什麼？衝就對了。 曾被金氏世界紀錄列為營養最豐富的「酪梨」也變身手搖飲啦！近年正當時的酪梨成為

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。