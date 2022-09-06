9月暨中秋假期「全台5大手搖飲優惠」一次看！買1送1、第2杯半價統統都有

現在手搖店也能Get酪梨味？粉絲的聲音被聽到啦！手搖品牌CoCo的「酪梨系列」強勢回歸，酪梨控還在等什麼？衝就對了。 曾被金氏世界紀錄列為營養最豐富的「酪梨」也變身手搖飲啦！近年正當時的酪梨成為

2022-09-04 16:30