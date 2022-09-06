9月暨中秋假期「全台5大手搖飲優惠」一次看！買1送1、第2杯半價統統都有
九月是幸福的月份，除了馬上來到的中秋假期以外，更狂的是全台手搖飲紛紛推出限時限定優惠，第2杯半價、買一送一等統統都有。UDN小編特地整理全台「五大手搖飲優惠」，一起來看看！
不要對我尖叫
由知名藝人詹子晴創立的手搖飲店「不要對我尖叫」推出全台門市「2大飲品買1送1」優惠，只要限時9月8日至9月12日購買「香柚檸檬氣泡飲」或「冬瓜檸檬氣泡飲」，兩品項都能享有買1送1。
康青龍
康青龍將於9月8日至9月11日推出指定飲品「買1送1」優惠，最狂可買4送4。要獲得優惠只要下載康青龍並至「好康優惠」領券，每日每人都可以領一張喔，快把握機會先把票券領起來。另外即日起至9月20日，只要購買指定系列飲品，滿百現享95折優惠。
麻古茶坊
麻古茶坊於9月8日至9月11日在全台門市推出「購買指定飲品送金好運涼扇」。現在只要於活動期間，買抹茶提拉米蘇2.0或抹茶拿鐵，就能馬上獲得「金好運涼扇」1支，不僅如此，還能掃碼再兌換免費「高山金萱」1杯喔。
翰林茶館
翰林茶館推出整整9月一整個月全台門市「特大杯檸奶香綠茶第2杯半價」優惠，旗下手搖新品牌「鱷魚騎士」也推出「綠豆沙牛奶第2杯享半價優惠」，同樣需要至相關App領取優惠才能喝到到喔！
春陽茶事
近年竄紅的「春陽茶事」特別針對中秋節假期（9月9日至9月11日）推出「2大飲品同品項第2杯半價」優惠活動，只要活動期間限定指定大杯的「柚香烏龍」或「檸檬蜜烏龍」，都能享有第二杯半價優惠！
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