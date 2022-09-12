台灣吃得到！中國小紅書爆紅「酸奶大麻花」在樂華夜市就能買到，50元一次吃到酸甜酥軟，原來網紅美食是這個味道

台灣也吃得到！小紅書(註：小紅書為中國社群軟體)超夯中國排隊美食「爆漿酸奶大麻花」，現在不用出國，在台灣夜市就能買到啦！ 每次刷小紅書刷到都好饞，原來在台灣就能吃到「爆漿酸奶大麻花」，就是這

2022-09-12 16:00