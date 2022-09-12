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台灣吃得到！中國小紅書爆紅「酸奶大麻花」在樂華夜市就能買到，50元一次吃到酸甜酥軟，原來網紅美食是這個味道
台灣也吃得到！小紅書(註：小紅書為中國社群軟體)超夯中國排隊美食「爆漿酸奶大麻花」，現在不用出國，在台灣夜市就能買到啦！
每次刷小紅書刷到都好饞，原來在台灣就能吃到「爆漿酸奶大麻花」，就是這家位於新北樂華夜市的「火暴將水-爆漿酸奶大麻花」，看起來類似雙胞胎，內餡用純優格製成，外皮炸至金黃酥脆，麵皮綿軟，酸奶餡甜而不膩，層次好豐富！一份只要50元，還有其他口味可以嘗鮮，記得趁熱吃！
火暴將水-爆漿酸奶大麻花
地址：新北市永和區永平路81巷6號營業時間：16:30-23:00
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