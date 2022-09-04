麵包控看這邊！淡金路老字號「廣泰香西點麵包」 菠蘿麵包想吃請預訂 同款菠蘿皮的丹麥菠蘿可頌也好吃

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udn走跳美食／艾瑪

算了～丹麥菠蘿可頌也好！

講到菠蘿麵包會想到哪一家？北部淡金路的「廣泰香西點麵包」，還是南部雲林永光麵包的超大菠蘿，兩家都同樣超人氣，沒預訂根本吃不到，所以我只能隨緣，廣泰香西點麵包在地經營40多年，每年至少經過三次，每次去北海岸都會玩過頭，我實在是不適合電話預訂，只能碰運氣～

廣泰香西點麵包 在哪？

廣泰香西點麵包位在淡水淡金路上，不分平假日三點後都是一整排臨停汽車，距離淡水老街車程約12分鐘，距離淺水灣海濱公園車程約10分鐘。

新北市淡水區淡金路3段347號

平日7:00～22:30/假日7:00～19:00

傳統台式麵包店

別看廣泰香招牌裝潢很普通，還不到下午時間櫃檯找不到人，大家都在裡面趕菠蘿麵包，光是麵包人手就需要4~5位，大家忙著分工合作。

▲ 2013年5月文章照片

買不到菠蘿麵包無法更新，附上之前的照片參考，“爆漿菠蘿麵包”內餡和麵包幾乎是1:1 ,，內餡是克林姆加上鮮奶油，咬一口真的會爆漿耶！

“奶酥菠蘿麵包”波蘿皮吃起來蛋香味很濃郁, 吃起來又酥又鬆帶點甜鹹味，回烤後一樣好吃。

“花生麻糬波蘿麵包”波蘿皮上面有杏仁片，內餡花生餡甜度適中麻糬QQ的，廣泰香波蘿滿好吃。

菠蘿麵包 三點才出爐

廣泰香菠蘿麵包約下午三點出爐，週末就算等到三點，沒有預訂還是買不到啦！除非有人棄單，沒關係同樣都是菠蘿皮，買別的也一樣，像丹麥菠蘿也滿受歡迎，和我一樣吃不到菠蘿麵包的客人，乾脆買起丹麥菠蘿可頌。

現場也有其它麵包可參考，像是厚燒蔥、磅蛋糕看起來也不錯。

買不到菠蘿麵包也不空手回家！買幾顆可頌回家當早餐。

丹麥菠蘿可頌

丹麥可頌上層也是菠蘿皮，只是少了麵包內餡，但可頌麵包體更有層次，剛出爐沒多久的可頌，摸起來還溫熱著，既然是退而求其次，有看到菠蘿皮就好～哈哈哈！

可頌一到手不用說扒開就是了，外層菠蘿皮香又酥，貪心的我希望菠蘿皮厚一點，常見的菠蘿淡雅奶香，可頌不過乾口，買回家用氣炸鍋或烤箱加熱，趁熱吃會更好吃！

咖啡可頌麵包

多層次可頌麵包皮，加上咖啡墨西哥麵皮，香脆度沒有菠蘿來的明顯，但咖啡香還滿誘人，來杯黑咖啡更是夠味。

＊以前吃過覺得還不錯，但就順路、時間剛好才會買，不會特地來買或趕來取麵包，我還是繼續在北海岸悠哉玩先～

廣泰香西點麵包

電話：02-26223015

地址：新北市淡水區淡金路3段347號

營業時間：平日7:00～22:30/7:00～19:00

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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