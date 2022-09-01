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拒絕不了！台南正宗港式雞蛋仔 餡料多到滿出來 甜鹹都有太銷魂 一整個愛住了

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@rose.eat_tainan授權
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突然好想吃港式下午茶，被我刷到這家啦！位在台南五妃街上的「愛莉森Alison」，光從店面看就很有香港街頭小攤的味道，前台擺滿了各式各樣誘人的雞蛋仔模型，有冰淇淋巧克力、OREO，好像很罪惡，但不吃更對不起自己。

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台南這家「愛莉森Alison」主推現點現做的正宗香港雞蛋仔，剛烤好的雞蛋仔外酥內軟，放冷吃起來更Q彈，而且口味選擇非常豐富，甜鹹都有一網打盡，每種口味用料霸氣，吃下一個就很有飽足感。店家對品質、用料極為講究，使用嚴選土雞蛋，從麵糊到冰淇淋都是老闆自製！絕不添加色素及香精，大家可以放心吃。

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喜歡甜口的朋友可以點「濃郁朱古力」口味，濃醇的巧克力味在嘴裡蔓延開來，苦甜順口剛剛好！想來點鹹的話也有「起司海苔肉鬆」口味可以選擇，IGerRose分享了口感：「香氣逼人的肉鬆，搭上脆口的海苔，伴隨著起司的鹹香，整個很銷魂呢！」聽起來就讓人口水直流，還有各種冰淇淋口味和飲品，就等大家親自去品嘗啦！

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愛莉森Alison

地址：台南市中西區五妃街147號
營業時間：12:00-21:30（週一公休）

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