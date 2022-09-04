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酪梨回來了！CoCo「酪梨系列」濃郁滑順停不下來 大推酪梨布丁牛奶 拜託大家都去喝

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／CoCo提供
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現在手搖店也能Get酪梨味？粉絲的聲音被聽到啦！手搖品牌CoCo的「酪梨系列」強勢回歸，酪梨控還在等什麼？衝就對了。

圖／CoCo提供
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曾被金氏世界紀錄列為營養最豐富的「酪梨」也變身手搖飲啦！近年正當時的酪梨成為健康路線的嚐鮮必吃元素之一，變成方便手拿的飲料更是親民必喝，CoCo再次力推「酪梨布丁牛奶」，將嚴選酪梨打成果泥後，加入香醇牛奶與經典配料布丁，打造酪梨濃郁滑順口感，布丁的香氣及Q彈更增添了酪梨牛奶的層次，一喝變成酪梨控，可不是在開玩笑！

另外，還有創意飲品「酪梨百香果昔」，綿密的酪梨果泥與百香果相互碰撞，酸甜香氣一口滿足，百香果香撲鼻而來，原來夏日也能這麼清爽！

圖／CoCo提供
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