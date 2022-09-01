抄作業！中秋必喝手搖新店、優惠整理 原味控、濃厚系、果香派通通滿足 我先衝了

手搖控的明媚九月天，就要給你最貼心的新店資訊與超值優惠。今年中秋太熱鬧了吧！各家手搖大推新品與超激優惠，救命！到底怎麼選？

拾覺-烤肉解膩必備

主打純粹茶飲的手搖品牌「拾覺」，推出中秋限定「原萃茶買二送一」的超「純」優惠，活動將於9/2起至9/11止，凡於活動期間購買大麥紅茶、春摘蜜香紅、原萃高山青、山茶花綠茶，以及榮獲2022比利時ITQI風味評鑑二星的金萱27等五項指定茶飲，即享買二送一，快和朋友約起來，今年中秋讓你大口吃肉，想膩都膩不起來！

拾覺-原萃高山青。圖／拾覺提供

拾覺-大麥紅茶。圖／拾覺提供

圖／取自拾覺FB

甲文青-有0有優惠

有手搖界檸檬大王稱號的「甲文青」也將舉辦「雷蒙先生找月亮」活動，聽名字就好可愛！活動限時3天，於9/9至9/11到全台甲文青門市出示有「0」的身分證，即可獲得優惠，身分證字號有一個0，指定品項購買第四杯0元、兩個0指定品項購買第三杯0元、三個0指定品項購買第二杯0元，等於就是買一送一啦！指定飲品包含以青茶為基底融合成熟黃梅香氣的「完熟梅青」、含有Q彈波波與回甘茶凍的咀嚼控必點「Q梅波波」，以及屏東九如檸檬與青茶、蜂蜜完美結合的「半熟檸檬青」，清爽又解膩！我可以再喝一杯。

甲文青-Q梅波波。圖／甲文青提供

甲文青-完熟梅青。圖／甲文青提供

甲文青-半熟檸檬青。圖／甲文青提供

約翰紅茶公司-超人氣手搖降落石牌

原本在台北只有內湖、南港、信義3間門市的「約翰紅茶公司」終於插旗石牌啦！紅茶控熱評的約翰紅茶公司有多種不同風味的紅茶任君挑選，包括無人不知的經典斯里蘭卡「康提紅茶」、擁有獨特果香的「灼香紅茶」等，沒想到選紅茶也會出現選擇困難；奶茶控當然也有多樣選擇，招牌「煮濃那堤」是喜歡濃厚茶香與奶香必喝首選，如果愛喝清爽果香或煙燻茶香的朋友也有專屬清單喔！一天喝一種口味，我可以喝一星期！

圖／取自約翰紅茶公司FB

約翰紅茶公司南港店商品圖。圖／IG@julie.food.tw授權

約翰紅茶公司南港店商品圖。圖／IG@julie.food.tw授權

約翰紅茶公司-石牌門市

地址：台北市北投區裕民一路43號營業時間：12:00-21:00（週一公休）

延伸閱讀：

．超香超濃郁！麻古茶坊 X OREO聯名第二彈 抹茶到底可以有多抹 喝就對了

．1992年次享買一送一！歇腳亭慶周年 再送免費珍奶30天