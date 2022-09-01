快訊

陳時中公布大巨蛋檔案？柯文哲突爆粗口：屁話連篇、X的

她苦哀買iPad「人生最浪費」 做這2事都用不到…狂勸退眾人

地牛翻身！台東成功鎮芮氏規模4.6地震 最大震度3級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抄作業！中秋必喝手搖新店、優惠整理 原味控、濃厚系、果香派通通滿足 我先衝了

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／甲文青提供、IG@julie.food.tw授權、拾覺提供
圖／甲文青提供、IG@julie.food.tw授權、拾覺提供

手搖控的明媚九月天，就要給你最貼心的新店資訊與超值優惠。今年中秋太熱鬧了吧！各家手搖大推新品與超激優惠，救命！到底怎麼選？

拾覺-烤肉解膩必備

主打純粹茶飲的手搖品牌「拾覺」，推出中秋限定「原萃茶買二送一」的超「純」優惠，活動將於9/2起至9/11止，凡於活動期間購買大麥紅茶、春摘蜜香紅、原萃高山青、山茶花綠茶，以及榮獲2022比利時ITQI風味評鑑二星的金萱27等五項指定茶飲，即享買二送一，快和朋友約起來，今年中秋讓你大口吃肉，想膩都膩不起來！

拾覺-原萃高山青。圖／拾覺提供
拾覺-原萃高山青。圖／拾覺提供

拾覺-大麥紅茶。圖／拾覺提供
拾覺-大麥紅茶。圖／拾覺提供

圖／取自拾覺FB
圖／取自拾覺FB

文青-有0有優惠

有手搖界檸檬大王稱號的「甲文青」也將舉辦「雷蒙先生找月亮」活動，聽名字就好可愛！活動限時3天，於9/9至9/11到全台甲文青門市出示有「0」的身分證，即可獲得優惠，身分證字號有一個0，指定品項購買第四杯0元、兩個0指定品項購買第三杯0元、三個0指定品項購買第二杯0元，等於就是買一送一啦！指定飲品包含以青茶為基底融合成熟黃梅香氣的「完熟梅青」、含有Q彈波波與回甘茶凍的咀嚼控必點「Q梅波波」，以及屏東九如檸檬與青茶、蜂蜜完美結合的「半熟檸檬青」，清爽又解膩！我可以再喝一杯。

甲文青-Q梅波波。圖／甲文青提供
甲文青-Q梅波波。圖／甲文青提供

甲文青-完熟梅青。圖／甲文青提供
甲文青-完熟梅青。圖／甲文青提供

甲文青-半熟檸檬青。圖／甲文青提供
甲文青-半熟檸檬青。圖／甲文青提供

約翰紅茶公司-超人氣手搖降落石牌

原本在台北只有內湖、南港、信義3間門市的「約翰紅茶公司」終於插旗石牌啦！紅茶控熱評的約翰紅茶公司有多種不同風味的紅茶任君挑選，包括無人不知的經典斯里蘭卡「康提紅茶」、擁有獨特果香的「灼香紅茶」等，沒想到選紅茶也會出現選擇困難；奶茶控當然也有多樣選擇，招牌「煮濃那堤」是喜歡濃厚茶香與奶香必喝首選，如果愛喝清爽果香或煙燻茶香的朋友也有專屬清單喔！一天喝一種口味，我可以喝一星期！

圖／取自約翰紅茶公司FB
圖／取自約翰紅茶公司FB

約翰紅茶公司南港店商品圖。圖／IG@julie.food.tw授權
約翰紅茶公司南港店商品圖。圖／IG@julie.food.tw授權

約翰紅茶公司南港店商品圖。圖／IG@julie.food.tw授權
約翰紅茶公司南港店商品圖。圖／IG@julie.food.tw授權

約翰紅茶公司-石牌門市

地址：台北市北投區裕民一路43號
營業時間：12:00-21:00（週一公休）

延伸閱讀：

超香超濃郁！麻古茶坊 X OREO聯名第二彈 抹茶到底可以有多抹 喝就對了

1992年次享買一送一！歇腳亭慶周年 再送免費珍奶30天

文青

相關新聞

手搖飲變甜點 全聯攜手「CoCo都可」、阿華田推聯名

中秋烤肉吃膩了嗎？來點不一樣的甜點刺激感官味蕾！全聯首次與全球連鎖茶飲名店「CoCo都可」攜手合作，將經典款手搖飲化身為...

抄作業！中秋必喝手搖新店、優惠整理 原味控、濃厚系、果香派通通滿足 我先衝了

手搖控的明媚九月天，就要給你最貼心的新店資訊與超值優惠。今年中秋太熱鬧了吧！各家手搖大推新品與超激優惠，救命！到底怎麼選？ 拾覺-烤肉解膩必備 主打純粹茶飲的手搖品牌「拾覺」，推出中秋限定「原

珍煮丹「軍人享9折」！台中「微堂」北上　現享買1送1

位於台中的文青手搖飲「微堂」，今夏正式北上台北，為北部民眾帶來全新的茶飲選擇，還提供「買1送1」、「買16送4」、「加購...

超香超濃郁！麻古茶坊 X OREO聯名第二彈 抹茶到底可以有多抹 喝就對了

抹茶控聽我說！「麻古茶坊 X OREO」聯名新品第二彈來啦，繼熱評的「提拉米蘇2.0濃郁可可風味」，第二波新推夢幻新品「抹茶提拉米蘇2.0」，任何一個喜歡純正日系濃厚抹茶的人不知道我都會傷心的OK？

濃郁奶香！鬍子爺爺「立頓奶茶泡芙」只賣1個月

多次推出創新口味的泡芙品牌「beard papa‘s」首度與百年茶品牌「立頓」聯名，自9月1日起，限時推出「立頓奶茶口味...

酸甘甜再來一杯！喫茶小舖爆款手搖同品項「第二杯半價」中秋烤肉解膩就靠它

今年中秋清爽點！團聚賞月、大口吃肉的同時，來點清爽解膩的飲品才是王道！主打有「溫度」的茶飲品牌「喫茶小舖」將於9/1起至9/18期間，推出熱門爆款「柚多柚滿、紅柚粒茶、又見青梅」同品項「第二杯半價」的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。