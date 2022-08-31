超香超濃郁！麻古茶坊 X OREO聯名第二彈 抹茶到底可以有多抹 喝就對了

抹茶控聽我說！「麻古茶坊 X OREO」聯名新品第二彈來啦，繼熱評的「提拉米蘇2.0濃郁可可風味」，第二波新推夢幻新品「抹茶提拉米蘇2.0」，任何一個喜歡純正日系濃厚抹茶的人不知道我都會傷心的OK？

圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊再次與全球知名夾心餅乾品牌OREO合作，新品「抹茶提拉米蘇2.0」嚴選日系抹茶「福岡八女抹茶」和「靜岡抹茶」雙茶調配，再與香濃牛奶打成口感細膩的抹茶鮮奶冰沙，中間鋪滿脆口的OREO可可脆片，最後再以店家特製的提拉米蘇奶霜封頂，苦甜交織，口感豐富多層，真讓人分不清這到底是在喝飲料還是吃甜點啦！

圖／麻古茶坊提供

同場加映：麻古茶坊新品療癒大人系飲品「抹茶拿鐵」，同樣使用正統八女抹茶與靜岡抹茶，在香濃鮮奶中融入日系職人工法手刷抹茶，一入口就是滿滿茶香與奶香，還有吸睛的抹綠色漸層，雙倍的抹茶給你雙倍的快樂。

圖／麻古茶坊提供

還有麻古中秋限時快閃活動，於9/8至9/11購買抹茶提拉米蘇2.0或抹茶拿鐵，加購麻古任一飲品，就送中秋限定「金好運涼扇」乙支，掃條碼可再兌換高山金萱乙杯，這麼好康快筆記下來！

圖／麻古茶坊提供

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