忍不住直誇的「拔絲地瓜麵包」 這牽絲牽得太有食欲 地瓜遇上金沙麻糬 還有珍奶口味！

拔絲地瓜不稀奇，但拔絲地瓜麵包你聽過嗎？今天介紹的這家「傳承烘焙坊」做到了！位於台南永康區的「傳承烘焙坊」推出超人氣創意美食「超牽絲拔絲地瓜麵包」，這個名字聽起來就很誘人有沒有？

圖／IG@weieatfoodie授權

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本次主角「超牽絲拔絲地瓜麵包」外觀就像烤好的地瓜，造型逼真，不過裡面真的包滿了竹山的嚴選地瓜內餡，再搭上金沙麻糬，這種組合怎麼可能不好吃？而且聽說甜度超剛好，不會過於甜膩，用手剝開的牽絲畫面實在太療癒了，這絕對是殺光底片又好吃的麵包無誤！

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什麼？老闆還把珍奶包進麵包裡啦！沒想到還有珍奶口味的拔絲麵包，Q彈的珍珠與麻糬豐富了口感，淡淡的伯爵茶香氣撲鼻而來，榮登女孩們的心頭好，店內還有人氣商品生吐司系列，每天下午3點一同出爐，想吃的朋友記住啦！晚去可就吃不到囉。

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傳承烘焙坊

地址：台南市永康區國光五街25號營業時間：6:30-21:20（不定期公休）

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