Krispy Kreme推三款秋季限定甜甜圈「買一送一」要你整個月甜滋滋！

美式甜甜圈店「Krispy Kreme」推出全新三款焦糖甜甜圈：焦糖杏仁夾心貝、焦糖巧克力蛋糕以及焦糖烤布蕾甜甜圈，從8/25起販賣到9/30，是只賣一個月的秋季美味！中秋節當天還有「一日快閃」優惠的買一送一，一連串的折扣意圖使人吃好吃滿，螞蟻人、甜甜圈控別錯過！

圖／Krispy Kreme臉書

圖／Krispy Kreme臉書

「Krispy Kreme」此次推出秋季限定的「焦心時刻」焦糖系列，焦糖杏仁夾心貝不只用滿滿杏仁角搭配焦糖糖霜，內餡還有濃郁牛奶卡士達，堅果的香氣交雜焦糖與牛奶卡士達，帶出多層次的甜蜜感受；焦糖巧克力蛋糕則是巧克力蛋糕、巧克力豆與焦糖醬三者完美結合，讓巧克力控無法招架的新滋味；最厲害的是在門市現烤的焦糖烤布蕾甜甜圈，現烤經典糖霜變身薄薄脆脆的焦糖外衣，以及焦糖卡士達內餡，吃到不同口感的焦糖，滿嘴都是化不開的甜蜜滋味，要注意的是焦糖烤布蕾甜甜圈是限店販售的，只有新北板橋、誠品武昌、美麗華、新光A8、桃園中正這幾間門市才有喔！私心推薦大家這三款甜甜圈都很適合搭配無糖的美式黑咖啡，讓味蕾在苦、甜之間來回，風味更上一層！焦糖系列甜甜圈從8/25～9/30販售，只賣一個多月的時間，想吃的人可以筆記，期間限定可是不等人的唷！

圖／Krispy Kreme臉書

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隨著焦糖系列上市，「Krispy Kreme」更推出限時優惠活動「焦心套餐」，任選一焦心時刻系列甜甜圈或禮盒、搭配任一款飲品，就有15元的折扣；9/10中秋節這天，更有「買一送一」的一日限定優惠，選購「焦心系列禮盒」就送原味糖霜甜甜圈6入，送完為止，剛好讓團聚的親友一起甜蜜蜜！

Krispy Kreme

圖／Krispy Kreme臉書

焦糖烤布蕾甜甜圈限店販售門市：新北板橋、誠品武昌、美麗華、新光A8、桃園中正

焦心時刻限時優惠

焦心時刻禮盒

6入255元：焦心甜甜圈系列3＋綜合甜甜圈3(42元含以下)

12入430元：焦心甜甜圈系列4＋綜合甜甜圈8(42元含以下)

焦心套餐

8/25～9/30選購任一焦心時刻系列甜甜圈或禮盒＋飲品 享有15元套餐折扣

9/10中秋節限定

「買一送一」購買「焦心系列禮盒」送原味糖霜甜甜圈6入 數量有限，送完為止

特殊盒販禮盒，需含焦心系列甜甜圈，單筆限贈一組

外送平台不配合此活動；活動優惠不得合併使用

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