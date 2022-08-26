33條「全球最酷街道」！ 台北「永康街」首次入榜 外媒曝入選特色原因

全世界各國家街道都有著不同的人文特色、無數條街道展現不同風情！ 近期英國媒體《Time Out》文化通訊周刊，針對2萬人進行訪問調查一項有趣議題，選出大家心目中認為「全球最酷街道」是哪些？ 其中位於台北大安區的「永康街」名列第4！

奪下今年冠軍寶座的是加拿大蒙特利爾的惠靈頓街（Rue Wellington）擁有該市最好的餐廳、酒吧與城市沙灘；第2名則是澳洲墨爾本的格特魯德街（Gertrude Street）雖然靠近市中心反而綠樹成蔭，緩慢而寧靜；第3名則是蘇格蘭格拉斯哥的大西部路（Great Western Road）從米其林高級餐廳到平民餐廳都有。

圖／翻攝自《Time Out》官網

位於台北大安區的「永康街」名列第4！《Time Out》於內容介紹寫道，這條位於溫文爾雅的東門街區的小巷，到處都是一流的餐廳、傳統油炸小吃、令人沉淪的甜點店、高檔精品店和歷史悠久的茶室，並大讚「台北沒有其他地方比得上永康街了」。

《Time Out》這項「全球最酷街道 (coolest streets in the world)」調查，是對2萬人進行訪問，並請專家、撰稿人根據美食、娛樂、文化和社區作為標準評選出認為最酷的街道，2022共有33條街道入榜，較去年首屆多了3條街道，新增了台北、孟買、雅典等城市！

「全球最酷的33條街道」完整名單 1. 蒙特利爾 Rue Wellington（加拿大） 2. 墨爾本 Gertrude Street（澳洲） 3. 格拉斯哥 Great Western Road（蘇格蘭） 4. 台北市 永康街（台灣） 5. 哥本哈根 Værnedamsvej（丹麥） 6. 奧克蘭 Karangahape（紐西蘭） 7. 港島 太平山街（香港） 8. 曼谷 Yaowarat Road（泰國） 9. 柏林 Oranienstrasse（德國） 10. 舊金山 Hayes Stree（美國） 11. 墨西哥城 Avenida Ámsterdam（墨西哥） 12. 雅典 Kolokotroni（希臘） 13. 洛杉磯 Avenida Virgil（美國） 14. 多倫多 Ossington Avenue（加拿大） 15. 麥德林 Vía Provenza（哥倫比亞） 16. 邁阿密 Calle Ocho（美國） 17. 倫敦 Deptford High Street（英國） 18. 里斯本 Praça das Flores（葡萄牙） 19. 阿克拉 Oxford Street（迦納） 20. 芝加哥 Wentworth Avenue（美國） 21. 曼徹斯特 Cutting Room Square（英格蘭） 22. 都柏林 Capel Street（愛爾蘭） 23. 杜拜 Jumeirah Beach Road（阿拉伯） 24. 雪梨 Enmore Road（澳洲） 25. 東京 神樂坂（日本） 26. 開普敦克 Kloof Street（南非） 27. 伊斯坦布爾 Süleyman Seba Caddesi（土耳其） 28. 馬德里 Calle Echegaray（西班牙） 29. 紐約 MacDougal Street（美國） 30. 巴塞隆納 Carrer del Comte Borrell（西班牙） 31. 波士頓 Newbury Street（美國） 32. 孟買 Colaba Causeway（印度） 33. 丹戎巴葛 Everton Road（新加坡）

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