滿足咀嚼控們嚼嚼！ 清心「鮮奶茶&奶綠茶」、萬波「古早酸梅冰」可加入Q爹爹的茶凍、粉條或珍珠、愛玉

夏日手搖飲人氣配料大對決，咀嚼控們快來看！ 清心福全推2新品鮮奶茶&奶綠茶，豐富的雙重茶味與「粉條」和「茉綠茶凍」調和出全新滋味；而善長復古風格的萬波島嶼紅茶推出古早酸梅冰，可選加珍珠、杏仁凍或愛玉凍，通通都是Q爹爹的美味配料，讓人忍不住嚼~嚼~嚼不停！

圖／清心福全提供

清心福全現正推出好料大對決，2款全新飲品，喝得到豐富的多重滋味，「茉綠茶凍拿鐵」(僅售大杯，65元)，將綠茶凍和奶綠完全結合，茶凍更使用清心特級綠茶製作，茶湯色清澈飄散茉莉花香；「粉條鮮奶茶」(大杯65元、中杯50元)，用Q爹爹的Q彈粉條搭上鮮奶茶，美味香甜超有飽足感！

清心新推出的「粉條」一匙加料為10元跟「茶凍」一顆加料為10元，還可以自行搭配其他款飲料，唯茶凍因為單顆占用較多飲品空間，所以只能放入大杯飲品，且熱飲不建議加茶凍，而粉條的口感，熱飲會比冰飲來得軟一些。

圖／萬波島嶼紅茶提供

人氣復古手搖飲品牌「萬波島嶼紅茶」最新推出復古「古早酸梅冰」系列，簡單卻很耐喝，還同步推出了3款人氣配料的「珍珠酸梅冰」、「愛玉酸梅冰」以及「杏仁酸梅冰」，無論是喜歡珍珠的Q彈古溜、愛玉凍的清新爽口或是杏仁凍醇香軟嫩，都能依照自己喜好選擇加入。

萬波復古「古早酸梅冰」於全台門市與外送平台、線上點餐系統同步上架，統一售價中杯35元、大杯45元，離島售價中杯45元、大杯55元，各飲品加入人氣配料則各品項加10元。不但消暑解渴，酸甜滋味讓咀嚼控一口接一口。

圖／萬波島嶼紅茶提供

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