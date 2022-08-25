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週末小確幸！ 消暑手搖「第2杯半價」 85℃鮮橙綠、翰林茶館珍奶、檸檬風味飲，搶喝一波
週末手搖飲小確幸來囉！ 2家連鎖品牌推出「第2杯半價優惠」快把握，85℃帶來大杯「鮮橙綠」、翰林茶館則推出「國宴珍奶」、「特大杯檸檬風味飲」，炎炎夏天別錯過，揪好友一起來消暑解渴、一同清涼一夏！
連鎖咖啡品牌85℃的「鮮橙綠」使用台灣生產的柳橙，榨取新鮮柳橙原汁，結合淡雅清新的茉莉綠茶，每一口都喝得到柑橘橙香和茉莉茶香，不僅解渴又清爽。8/25開始到8/31，連續七天，大杯冰鮮橙綠茶單杯原價65元，第二杯只要半價，數量有限售完為止。
台灣茶飲品牌翰林茶館的「國宴珍奶」使用斯里蘭卡紅茶搭配奶香、Q彈珍珠，香氣十足，本週末8/26(週五)、8/27(週六)限時2天，於全門市推出國宴珍奶第2杯半價喝優惠，不過每間店數量有限、售完為止。以及8月限定優惠把握機會，即日起至8/31皆能爽喝「特大杯檸檬風味系列飲品第2杯半價」，限外帶且須至APP領券才可享優惠！
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