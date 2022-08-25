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絕了！全家 X 舊振南聯名「綠豆蒜牛奶酷繽沙」 快來分享你的神仙吃法

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@yummy.food_88授權
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有「平價版星冰樂」之稱的全家酷繽沙，又推出新口味了！這次是與百年漢餅店「舊振南」聯名推出的綠豆蒜口味牛奶酷繽沙，快手刀衝全家搶喝新品吧。

圖／IG@yummy.food_88授權
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在火辣辣的陽光底下，來一杯酷繽沙降降火，愜意又涼爽。全家本次與舊振南聯合新推的「綠豆蒜牛奶酷繽沙」，特別使用綠豆蒜打製冰沙，「綠豆蒜」也就是去殼後的綠豆仁，味道比一般的綠豆沙濃郁，底層滿滿的綠豆蒜冰沙，濃郁又不失清香，在冰沙上層還有牛奶冰淇淋，甜度恰到好處，冰淇淋的柔滑口感與碎冰相互激盪，清涼消暑又退火。

聽說網上還有討論度極高的神仙吃法「無敵霜沙」，在酷繽沙上擠上全家的濃郁霜淇淋，喜歡奶香也可以直接加入鮮奶，創意組合自己搭配，今夏來杯專屬自己口味的「綠豆蒜牛奶酷繽沙」吧！

圖／IG@yummy.food_88授權
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