絕了！全家 X 舊振南聯名「綠豆蒜牛奶酷繽沙」 快來分享你的神仙吃法

有「平價版星冰樂」之稱的全家酷繽沙，又推出新口味了！這次是與百年漢餅店「舊振南」聯名推出的綠豆蒜口味牛奶酷繽沙，快手刀衝全家搶喝新品吧。 在火辣辣的陽光底下，來一杯酷繽沙降降火，愜意又涼爽。全家

2022-08-25 11:30