手搖界「奶油啤酒」！CoCo、海尼根0.0新推三款零酒精特調 隨時乾杯都可以

手搖也能跟啤酒混搭？你沒聽錯！知名茶飲連鎖品牌「CoCo」攜手「海尼根0.0」合作主打三款「零酒精特調系列飲品」，不光顛覆你的想像，更顛覆你的味蕾！趕緊抓住夏天的尾巴，在這火辣辣的夏日裡，盡情享受零酒精特調帶來的透心涼吧！

圖／CoCo提供

今夏CoCo推出人氣飲品「雲朵海尼根0.0」，以清香綠茶為基底，與海尼根0.0完美結合，使用精選喜馬拉雅山玫瑰色的結晶岩鹽，搭配香濃綿密的芝士奶蓋，鹹甜鹹甜的口味與奶油啤酒般的滑順口感，零酒精讓你隨時暢飲都不怕；「金芒海尼根0.0」選用夏季盛產芒果，濃厚果香與海尼根0.0融合，在口中蹦出消暑的獨特滋味，沁涼你的每一口；而「香檳海尼根0.0」保有「白葡萄」獨有的清新果香，一秒提升高級風味，不說你還以為是哪款經典香檳呢！

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CoCo每周的「周三好友日」都會推出不同的人氣新品組合，只要打開CoCo的Line官方帳號即可領取優惠。快設提醒！8/24至CoCo購買「雲朵海尼根0.0」組合，即享第二杯0元優惠，手搖控快衝！

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