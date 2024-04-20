「10000咖啡」台北台中1次再開2家！5月開幕「提拉米蘇可頌」排隊必點
「被譽為紐約必喝的 Top 7 精品咖啡」Ten Thousand Coffee確認將於今年五月進駐台北「微風廣場店」與「台中城市概念店」，打造全台最大的概念店，希望延續在台北微風南山店和松菸2號店的成功，滿足顧客咖啡與甜點的味蕾享受。
Ten Thousand Coffee源自澳洲，其旨在以獨特的黑白酷帥外觀設計和高品質咖啡席捲全球，先在澳洲發跡，再進軍紐約贏得了廣泛的知名度。在台灣，品牌已經迎來了台北微風南山店和2023年12月的松菸店，接下來即將5月正式在台北與台中再開幕兩家分店，展現其在全台的強勢版圖。
精品咖啡必喝以外，Ten Thousand Coffee最受歡迎的是其療癒的甜點。其中以「提拉米蘇可頌」先前曾造成一波網路打卡風潮，可頌上滿滿的爆餡鮮奶油，撒上可可粉，最後再擠入一管濃縮咖啡，享受得到甜品和咖啡的完美組合。
Ten Thousand Coffee所提供的不僅僅是咖啡，而是一種生活態度和品味的象徵。品牌以極具設計感和品質保證聞名，成為城市中的熱門打卡地點之一。新店的進駐將為台北與台中的咖啡愛好者帶來更多選擇，同時為該地區的咖啡文化注入新的活力，可以期待一下囉！
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