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過年爽喝一波！ 星巴克「特大杯買一送一」 3家手搖飲料外送「買一送一」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／各業者
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圖／翻攝星巴克咖啡同好會FB
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星巴克春節優惠快追！自2/8至2/12活動期間消費滿300元，即可獲得好友分享券乙張(不累贈)，憑此券至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待；兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至2/14。

圖／翻攝星巴克咖啡同好會FB
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要注意的是，好友分享券為贈品兌換券，僅限買一送一乙次，飲料限當場一次領取，優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲；本券不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂及行動預點服務；本券恕不得更換現金或其他商品，禁止轉售；優惠使用後本券需回收。

即日起至2/13於外送平台Uber Eats，多家業者祭出買一送一，如「萬波島嶼紅茶」限定冬瓜檸檬、薑汁紅茶；「TEA TOP第一味」限定紅茶鮮奶茶、仙楂108、茉香奶綠、蘋果冰醋、碳焙鐵觀音、紫芋西米露；「功夫茶」限定岩葉紅茶拿鐵、英式伯爵奶茶、薑汁桂圓紅棗、翡翠檸檬綠茶等，指定飲品可享「買一送一」好康優惠。

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咖啡 奶茶 拿鐵 買一送一

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