過年爽喝一波！ 星巴克「特大杯買一送一」 3家手搖飲料外送「買一送一」

從台中地區開始展店的「N2GO coffee＆tea」氮氣飲品專賣店，趁著2024新年之際，推出數款氮氣冷萃的咖啡和手搖飲品，主打低咖啡因、無澀感等特點，可以讓飲料的香氣再升級；同時間也推出了品牌專屬、可重覆使用的環保炫彩杯，回購手搖飲也能做環保。

2024-01-27 13:02