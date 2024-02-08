過年爽喝一波！ 星巴克「特大杯買一送一」 3家手搖飲料外送「買一送一」
星巴克春節優惠快追！自2/8至2/12活動期間消費滿300元，即可獲得好友分享券乙張(不累贈)，憑此券至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待；兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至2/14。
要注意的是，好友分享券為贈品兌換券，僅限買一送一乙次，飲料限當場一次領取，優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲；本券不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂及行動預點服務；本券恕不得更換現金或其他商品，禁止轉售；優惠使用後本券需回收。
即日起至2/13於外送平台Uber Eats，多家業者祭出買一送一，如「萬波島嶼紅茶」限定冬瓜檸檬、薑汁紅茶；「TEA TOP第一味」限定紅茶鮮奶茶、仙楂108、茉香奶綠、蘋果冰醋、碳焙鐵觀音、紫芋西米露；「功夫茶」限定岩葉紅茶拿鐵、英式伯爵奶茶、薑汁桂圓紅棗、翡翠檸檬綠茶等，指定飲品可享「買一送一」好康優惠。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言