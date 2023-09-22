快訊

檢視侯友宜訪美總成績 外媒刊登投書時機是最佳一手

蘋果、微軟為何廢年度考績？ 激勵員工有更聰明方式

中共今秋4件政治大事 軍界反腐層級拉高…下個是誰？

跟著韓綜去旅行！不流淚、輕鬆挑戰非洲「吉力馬札羅山」

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片／雄獅旅遊
圖片／雄獅旅遊

去年底韓綜《人生至少一次，吉力馬札羅》，匯集尹恩惠、孫浩俊、UIE、女團OH MY GIRL效定，藝人們克服困難的毅力讓人感動，更讓吉力馬札羅的險峻與美麗，呈現在世人眼前，挑戰非洲第一高峰_吉力馬札羅山不是夢想，跟著韓綜的腳步，來看看如何輕鬆挑戰吉力馬札羅山，並結合動物獵遊，暢玩非洲！

吉力馬札羅險峻美麗，圖為夕陽美景；圖片／雄獅旅遊
吉力馬札羅險峻美麗，圖為夕陽美景；圖片／雄獅旅遊

去年底韓綜《人生至少一次，吉力馬札羅》，匯集尹恩惠等藝人們挑戰吉力馬札羅山；圖片／擷取自tvN
去年底韓綜《人生至少一次，吉力馬札羅》，匯集尹恩惠等藝人們挑戰吉力馬札羅山；圖片／擷取自tvN

吉力馬札羅山好爬嗎？標高5,895公尺的吉力馬札羅山，是非洲最高峰，也是世界七大洲最高峰中，最容易攀登的一座山峰，其步道設施完善，管理服務措施健全，只要具備良好體力與高度適應能力，並做好禦寒及防曬，有85%的機率可成功攻頂。當地提供了完善的登山健行相關服務；包含專業的嚮導、挑夫、廚師等工作人員，登山者不須肩負重裝的輕鬆緩步行程，讓更多的旅者能嘗試挑戰高峰。

每年12月至隔年2月是挑戰吉力馬札羅山最佳季節；圖片／雄獅旅遊
每年12月至隔年2月是挑戰吉力馬札羅山最佳季節；圖片／雄獅旅遊

什麼時候最適合攀登吉力馬扎羅山？有兩個氣候比較適當的季節：每年12月至隔年2月，以及7至9月，又以12月至隔年2月最佳，其他月份為山區雨季，不僅下雨且峰頂常下雪，比較不適宜登山。

吉力馬扎羅山豐富多樣的生態景觀；圖片／雄獅旅遊
吉力馬扎羅山豐富多樣的生態景觀；圖片／雄獅旅遊

「非洲屋脊」吉力馬扎羅山豐富多樣的生態景觀：登山沿途中可見不同的動植物生態，且氣候垂直而上從雨林、草原、荒野、沙漠到冰原，經歷各種地形。吉力馬札羅山的夕陽景色，以及山巔的雪帽，都美不勝收。

非洲動物獵遊；圖片／雄獅旅遊
非洲動物獵遊；圖片／雄獅旅遊

到非洲動物獵遊也是一生必體驗，塞倫蓋地—馬拉生態區是最夢幻的地點，為非洲野生動物年度大遷徙的源頭之一，在尖峰時刻上百萬隻角馬羚、數十萬隻斑馬及上千隻獅子鑽洞，蔚為壯觀；恩格龍格魯Ngorongoro國家公園，火山口直徑長達23公里，有"天然動物園"及"世界第八大奇景"美稱，搭乘四輪傳動吉普車，追蹤動物足跡，充滿冒險樂趣；曼雅拉湖國家公園 Lake Manyara Lake 雖然是比較小的國家公園，但動物比較集中容易觀賞，大象的密度是非洲之冠，鳥類也多。

雄獅旅遊推出吉力馬札羅山暨動物獵遊，安排登山達人領隊等，讓旅客輕鬆挑戰登頂；圖片／雄獅旅遊
雄獅旅遊推出吉力馬札羅山暨動物獵遊，安排登山達人領隊等，讓旅客輕鬆挑戰登頂；圖片／雄獅旅遊

雄獅旅遊12/22推出【主題旅遊】挑戰非洲第一高峰_吉力馬札羅山暨動物獵遊13日，特別安排登山達人領隊1人、響導2人、廚師兩人及挑夫7人，合計共12人為旅遊團團員服務，讓登山成為一種享受，成功登頂也會頒發吉力馬札羅山登頂紀念書，入住國家公園內帳篷式住宿及特色Lodge酒店，安排塞倫蓋地國家公園、恩格龍格魯國家公園、曼雅拉湖國家公園動物獵遊，讓旅客輕鬆挑戰登頂、一圓人生夢想。

【延伸閱讀】

南非火車野奢獵遊Kruger Shalati，入住百年鐵道橋展望非洲草原大地

動感小帆遊非洲 衣索比亞「地獄之門」Erta Ale：爾塔阿雷火山

2019環球傳騎 非洲之巔吉力馬札羅山大挑戰

===================

撰文／方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/214074

國家公園 非洲 登山

延伸閱讀

登山嘴巴竟狂咳粉紅泡泡 醫曝90%是「這病」嚴重恐致命

巨貘遭猛禽圍攻狂啄無力反抗瀕死！遊客嚇喊救命導遊卻笑曝反轉真相：在做SPA

消失螢光幕多年... 尹恩惠近況曝光　短髮造型讓人夢回《咖啡王子1號店》高恩燦

台灣新住民協會辦多元課程 汐止區長與長輩合奏非洲鼓

相關新聞

跟著韓綜去旅行！不流淚、輕鬆挑戰非洲「吉力馬札羅山」

去年底韓綜《人生至少一次，吉力馬札羅》，匯集尹恩惠、孫浩俊、UIE、女團OH MY GIRL效定，藝人們克服困難的毅力讓人感動，更讓吉力馬札羅的險峻與美麗，呈現在世人眼前，挑戰非洲第一高峰_吉力馬札羅

人生必做清單！入住塞倫蓋提四季飯店，體驗別有洞天的坦尚尼亞動物獵遊

在塞倫蓋提公園內其實有著很多的safari lodge，而獵遊主要的花費、其實是圍繞選擇的飯店住宿為關鍵。體驗獵遊這個念頭也源自過去，偶然在雜誌看到四季飯店的廣告中有大象在飯店旁喝水、就這樣被照片吸引的我，打定若有機會體驗動物獵遊一定要住四季飯店不可的決定!

無法忘懷的野性美！探訪非洲 感受與自然一同呼吸的動物獵遊之旅

疫情下的旅行我多是靠說走就走、包括當時抵達東非時，曾幾經思考過要先到尚吉巴島再飛進坦尚尼亞參與獵遊還是另做其他打算。由於抵達當時的8月已是動物獵遊的旺季，飯店住宿跟淡季價差竟有2-3倍之多，而飯店也因為含三餐是影響團費、甚至可說是成團與否的主因。

有一種美叫做尚吉巴，隱世人間的絕美小島－尚吉巴島

尚吉巴島的天空跟海水的藍更是舉世聞名，還有罕見的白珊瑚沙灘更有著文字難以形容的美、吸引許多歐美遊客來此度假一探究竟；這裡的美好連知名精品愛馬仕都深深著迷，品牌經典的柏金包系列更有一款以這裡的顏色為靈感稱為「Zanzibar Blue」。

客機墜湖釀至少19死 當地漁民勇救人獲獎100萬坦尚尼亞幣

東非國家坦尚尼亞一架載有43人的廉航客機6日墜落非洲最大湖泊維多利亞湖，造成至少19人死亡，在第一時間加入救援工作的一名...

動物園溫馴長頸鹿「罕見攻擊人類」突抓狂！16月大嫩嬰遭活活踩死媽命危

長頸鹿是相當溫馴的草食性動物，但被激怒也是很可怕的。近日一起不幸事件掀起熱議，一座野生動物園區的長頸鹿不知為何突然抓狂，瘋狂踩踏一對觀光客母女，女嬰當場被踩死，媽媽則身受重傷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦