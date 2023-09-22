跟著韓綜去旅行！不流淚、輕鬆挑戰非洲「吉力馬札羅山」

去年底韓綜《人生至少一次，吉力馬札羅》，匯集尹恩惠、孫浩俊、UIE、女團OH MY GIRL效定，藝人們克服困難的毅力讓人感動，更讓吉力馬札羅的險峻與美麗，呈現在世人眼前，挑戰非洲第一高峰_吉力馬札羅山不是夢想，跟著韓綜的腳步，來看看如何輕鬆挑戰吉力馬札羅山，並結合動物獵遊，暢玩非洲！

吉力馬札羅險峻美麗，圖為夕陽美景；圖片／雄獅旅遊

去年底韓綜《人生至少一次，吉力馬札羅》，匯集尹恩惠等藝人們挑戰吉力馬札羅山；圖片／擷取自tvN

吉力馬札羅山好爬嗎？標高5,895公尺的吉力馬札羅山，是非洲最高峰，也是世界七大洲最高峰中，最容易攀登的一座山峰，其步道設施完善，管理服務措施健全，只要具備良好體力與高度適應能力，並做好禦寒及防曬，有85%的機率可成功攻頂。當地提供了完善的登山健行相關服務；包含專業的嚮導、挑夫、廚師等工作人員，登山者不須肩負重裝的輕鬆緩步行程，讓更多的旅者能嘗試挑戰高峰。

每年12月至隔年2月是挑戰吉力馬札羅山最佳季節；圖片／雄獅旅遊

什麼時候最適合攀登吉力馬扎羅山？有兩個氣候比較適當的季節：每年12月至隔年2月，以及7至9月，又以12月至隔年2月最佳，其他月份為山區雨季，不僅下雨且峰頂常下雪，比較不適宜登山。

吉力馬扎羅山豐富多樣的生態景觀；圖片／雄獅旅遊

「非洲屋脊」吉力馬扎羅山豐富多樣的生態景觀：登山沿途中可見不同的動植物生態，且氣候垂直而上從雨林、草原、荒野、沙漠到冰原，經歷各種地形。吉力馬札羅山的夕陽景色，以及山巔的雪帽，都美不勝收。

非洲動物獵遊；圖片／雄獅旅遊

到非洲動物獵遊也是一生必體驗，塞倫蓋地—馬拉生態區是最夢幻的地點，為非洲野生動物年度大遷徙的源頭之一，在尖峰時刻上百萬隻角馬羚、數十萬隻斑馬及上千隻獅子鑽洞，蔚為壯觀；恩格龍格魯Ngorongoro國家公園，火山口直徑長達23公里，有"天然動物園"及"世界第八大奇景"美稱，搭乘四輪傳動吉普車，追蹤動物足跡，充滿冒險樂趣；曼雅拉湖國家公園 Lake Manyara Lake 雖然是比較小的國家公園，但動物比較集中容易觀賞，大象的密度是非洲之冠，鳥類也多。

雄獅旅遊推出吉力馬札羅山暨動物獵遊，安排登山達人領隊等，讓旅客輕鬆挑戰登頂；圖片／雄獅旅遊

雄獅旅遊12/22推出【主題旅遊】挑戰非洲第一高峰_吉力馬札羅山暨動物獵遊13日，特別安排登山達人領隊1人、響導2人、廚師兩人及挑夫7人，合計共12人為旅遊團團員服務，讓登山成為一種享受，成功登頂也會頒發吉力馬札羅山登頂紀念書，入住國家公園內帳篷式住宿及特色Lodge酒店，安排塞倫蓋地國家公園、恩格龍格魯國家公園、曼雅拉湖國家公園動物獵遊，讓旅客輕鬆挑戰登頂、一圓人生夢想。

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撰文／方雯玲

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